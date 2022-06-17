وزير الخارجية الإيراني: على مسؤولي المنطقة ألا يسمحوا للغرباء بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليميين

قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أحدث تطورات مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وتعقيبا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، قال عبد اللهيان إنه يتعين "على مسؤولي المنطقة ألا يسمحوا للغرباء بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليميين"، بحسب تعبيره. وقال "نؤكد على الحوار والتنسيق بين دول المنطقة، وشعوبها هي التي تقرر مصيرها".

وبحسب الخارجية الإيرانية، فقد رحّب الطرفان بتمديد الهدنة في اليمن، بينما أكد عبد اللهيان على ضرورة رفع ما وصفه بالحصار عن اليمن بشكل كامل.

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن واشنطن تبعث لطهران رسائل تعبر عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق في فيينا، لكنها في الوقت نفسه تفرض مزيدا من العقوبات.

وأضاف رئيسي خلال كلمة بطهران أن من حق بلاده عدم الوثوق بواشنطن في المفاوضات.