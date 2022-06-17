استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 في كمين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

شيع أهالي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، جثامين 3 شبان استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في كمين نصبته خلال اقتحامها المدينة، كما أصيب 8 فلسطينيين بجروح خطيرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن نحو 30 آلية عسكرية اقتحمت المدينة ونصبت الكمائن والقناصة في المنطقة الشرقية، وحاصرت سيارة في حي المراح، وأطلقت النار على 4 شبان كانوا داخلها، فقتلت 3 وأصابت الرابع بجروح خطيرة قبل أن تنسحب.

وكان فلسطينيون حاولوا التصدي لقوات الاحتلال بعد الاشتباه بأنها جاءت لهدم منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب.

وبدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 8 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

كما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن الشهداء هم براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أنه على إثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب رويترز، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم "يتحققون من تلك الأنباء".