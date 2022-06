وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة هي الثانية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ليجدد دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين قالت روسيا إنها قتلت ألفي "مرتزق" من أصل 7 آلاف يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

ونشر جونسون -الذي كثيرا ما عبّر بقوة عن دعمه لزيلينسكي- صورة له مع الرئيس الأوكراني، مصحوبة بعبارة "سيدي الرئيس فولوديمير.. من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى".

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022