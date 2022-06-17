هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: نقوم بزيادة التدابير الأمنية في منشآتنا النووية الحساسة حفاظا عليها

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطلاع كامل بكل ما يجري في منشأة نطنز النووية.

وأضافت أنها أبلغت الوكالة الدولية بانتقال منشأة تسا بمدينة كرج الخاصة بأجهزة الطرد المركزي إلى منشأة نطنز، رغم "عدم وجود ما يلزمنا بذلك في اتفاق الضمانات"، وأن هدف عملية النقل هو "الحفاظ على منشآتنا النووية السلمية".

وأكدت الهيئة الإيرانية إنها تقوم "بزيادة التدابير الأمنية في منشآتنا النووية الحساسة حفاظا عليها"، وأن الإجراءات النووية التي تقوم بها شفافة، والدعاية الإعلامية الإسرائيلية لن تحقق أهدافها، حسب قولها.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة الدولية فشلت في واجبها، ولم تستنكر ما وصفته بـ"العمليات الإرهابية ضد برنامجنا النووي".

وتكررت في السنوات الأخيرة الهجمات على منشآت نووية إيرانية، كما تكررت عمليات الاغتيال لعلماء إيرانيين على الأراضي الإيرانية، ودأبت إيران على توجيه طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.