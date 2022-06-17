بايدن ردا على سؤال صحفي: أنا ذاهب لحضور اجتماع دولي في السعودية ومحمد بن سلمان سيكون من بين المشاركين فيه

قال الرئيس الأميركي جو بايدن ردا على سؤال صحفي إنه ذاهب لحضور اجتماع دولي في السعودية، وإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون من بين المشاركين فيه.

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن قرر زيارة السعودية، وسيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ويناقش معهما ملفات بينها النفط وإيران.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيجري أول زيارة إلى الشرق الأوسط في يوليو/تموز المقبل وتشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل وسيلتقي ملك السعودية وولي العهد.

وقال مسؤول أميركي "نتوقع أن يلتقي الرئيس ولي العهد" خلال زيارته إلى المملكة، مضيفا أن "السياسة الأميركية كانت تتطلب إعادة تقييم للعلاقات (…) لا قطيعة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن بايدن سيثير مسألة حقوق الإنسان خلال زيارته للسعودية، وسيجري محادثات حول قضايا بينها مكافحة الإرهاب.

وسيشمل جدول الزيارة قمة دعا إليها الملك السعودي تضم قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وقال كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش إنتاج الطاقة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.