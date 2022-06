عقب إضراب عام بتونس.. أميركا تؤكد دعمها لانتخابات حرة وأحزاب تحمّل الرئيس سعيّد مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية

حمّلت 5 أحزاب سياسية حكومة الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية التونسيين، وتواصل ما وصفته بالارتفاع "الجنوني" للأسعار وندرة عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، في حين أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم انتخابات شفافة في البلاد.

وجاء ذلك عقب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وكبرى المنظمات النقابية في البلاد احتجاجا على قرارات الرئيس سعيّد.

وشمل الإضراب مختلف المطارات والموانئ التونسية وأغلب المؤسسات التابعة للقطاع العام في تونس.

وشلّ الإضراب القطاع العام، حيث توقفت أمس الخميس الملاحة الجوية والبحرية، وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، كما توقفت حركة القطارات في المحطة المركزية بالعاصمة وحركة المترو والحافلات، وكذلك أغلقت مؤسسات البريد والصناديق الاجتماعية وشركات الكهرباء أبوابها تنفيذا للإضراب.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الإضراب حقق نجاحا بنسبة 96.22%، مؤكدا أن الاتحاد أثبت مجددا أنه منظمة لديها القدرة على رسم التوجهات العامة.

وأكد الطبوبي في خطاب أمام مئات النقابيين في العاصمة تونس "أننا ننفذ الإضرابات من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة" وأنه "لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها".

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمّل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون دولار، وفق تقديره.

في سياق مواز، أفادت السفارة الأميركية في تونس أن ناتاشا فرانشيسكي القائمة بالأعمال في السفارة بحثت مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر دور الهيئة في ضمان شفافية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي تغريدة على تويتر، ذكرت السفارة أن فرانشيسكي أكدت على التزام الولايات المتحدة بدعم انتخابات حرة ونزيهة في تونس كركيزة أساسية للديمقراطية.

1/2 Chargée d’Affaires, a.i. Natasha Franceschi met with the President of the Independent High Authority for Elections (ISIE) Farouk Bouaskar to discuss the importance of the authority's role in ensuring the transparency of the upcoming referendum and parliamentary elections. pic.twitter.com/N092mTGBC6

— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) June 17, 2022