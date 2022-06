بريطانيا: 15 ألف ثري يحاولون مغادرة روسيا.. أوكرانيا تصيب زورقا حربيا روسيا وبروكسل توصي بمنح كييف صفة المرشح للعضوية

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن صواريخها أصابت زورق سحب للبحرية الروسية كان ينقل جنودا وأسلحة إلى جزيرة الأفعى بالبحر الأسود، في حين قالت بريطانيا إن 15 ألف مليونير يحاولون مغادرة روسيا، بينما أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

وذكر ماكسيم مارشينكو، حاكم منطقة أوديسا (جنوب غربي أوكرانيا)، أن صواريخ أوكرانية أصابت الزورق "فاسيلي بيخ" الذي كان ينقل جنودا وأسلحة إلى جزيرة الأفعى الأوكرانية (زميني)، التي تحتلها روسيا (140 كلم جنوب مدينة أوديسا) منذ بدايات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية إن صاروخين من نوع "هاربون" (Harpoon) أصابا زورقا حربيا روسيا، وأضافت أن الزورق كان يحمل منظومة دفاع جوي من طراز "تور" (TOR) المضادة للطائرات.

🇺🇦 Army hit a vessel of 🇷🇺 Black Sea Fleet "Vasiliy Bekh" while it сarried ammunition, weapons and troops to Zmiiny island (occupied 🇺🇦 territory) as well as an TOR anti-aircraft missile system.

Another occasion to sing a line from the Scorpions song: "I follow the Moskva…" pic.twitter.com/M8RgZbL5t2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 17, 2022