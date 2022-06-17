أزمة الحبوب الأوكرانية.. تحركات تركية وأممية لإزالة تحفظات كييف وموسكو لإنشاء خطوط تصدير آمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن خطة الأمم المتحدة لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية تقضي بإنشاء 3 خطوط آمنة في البحر الأسود من دون إزالة كافة الألغام البحرية، في وقت تشرف فيه أنقرة والأمم المتحدة على مفاوضات حثيثة لإزالة تحفظات روسيا وأوكرانيا من أجل تنفيذ الخطة الأممية.

وكان وزير الخارجية التركي صرح قبل يومين أن إزالة الألغام حول الموانئ الأوكرانية سيستغرق بعض الوقت، وأنه يمكن بالوقت نفسه إنشاء ممرات بحرية آمنة في المناطق الخالية من الألغام، مضيفا أن أنقرة ما زالت تنتظر موافقة موسكو على الخطة الأممية.

وفي الوقت الذي تقول فيه روسيا إن المسؤولية تقع على أوكرانيا لإزالة الألغام حول موانئها حتى تقترب السفن التجارية، تخشى كييف من أن إزالة الألغام من موانئها ستجعلها أكثر عرضة للهجوم الروسي من البحر الأسود.

وتفرض القوات البحرية الروسية حصارا على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك بعدما سيطرت على كل الشريط الساحلي في بحر آزوف المجاور، ويعد ميناء أوديسا جنوب غربي أوكرانيا أكبر منافذها لتصدير الحبوب إلى باقي الدول، إذ تعد البلاد خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

وكان وزير الخارجية التركي ناقش خطة حل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي، وقال إن هناك حاجة لمزيد من المناقشات مع موسكو وكييف، كما اقترحت أنقرة استضافة اجتماع رباعي مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتنظيم نقل الحبوب في البحر الأسود، في ظل وجود 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية.





تحفظات الطرفين

وليست أوكرانيا وحدها التي تبدي تحفظات على الخطة الأممية لحل أزمة الحبوب، فالجانب الروسي أيضا له تحفظات، إذ قال وزير الخارجية التركي قبل أيام إن روسيا تريد التأكد من أن السفن التي ستأتي إلى الموانئ الأوكرانية لشحن الحبوب لن تنقل أسلحة إلى كييف.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح في وقت سابق أنه سيكون للجيش التركي دور مهم في تنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية، غير أن الأمر -يضيف المتحدث- يتطلب موافقة الجانبين الأوكراني والروسي.

وتقول الأمم المتحدة إنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات التركية لحل أزمة الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ بسبب الحرب الدائرة منذ بدأت موسكو هجومها العسكري على جارتها في آخر فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا السياق، جرى قبل أيام -بمبادرة تركية- إنشاء خط أحمر بين وزارات الدفاع في كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا من أجل تنسيق الجهود الرامية لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقالت روسيا أول أمس الأربعاء إنه بمقدورها ضمان ممر آمن لشحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، ولكنها ليست مسؤولة عن إنشاء خطوط آمنة لهذه الشحنات.





صوامع مؤقتة

من جانب آخر، قال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك أمس الخميس إن الصوامع المؤقتة التي اقترحت بلاده إقامتها على الحدود الأوكرانية مع بولندا تهدف إلى منع روسيا من سرقة الحبوب الأوكرانية، والتأكد من عدم ضياع محصول الشتاء في البلاد بسبب نقص التخزين.

وقال وزير الزراعة البولندي هنريد كووالتشيك أول أمس إن بناء صوامع الحبوب على الحدود البولندية الأوكرانية "سيستغرق من 3 إلى 4 أشهر"، ونبه الوزير البولندي إلى أن مقترح واشنطن لبناء صوامع على الحدود لتخزين الحبوب الأوكرانية مثير للاهتمام، ولكنه يتطلب العمل على بعض التفاصيل مثل الموقع والبنية التحتية والتمويل والملكية.

وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل أن تشن روسيا الحرب على جارتها في 24 فبراير/شباط الماضي، والذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى قرابة مليون طن شهريا، وهو ما اضطر أوكرانيا، التي اعتادت أن تصدر معظم بضائعها عبر البحر، إلى نقل الحبوب بالقطارات عبر حدودها الغربية أو من خلال موانئها الصغيرة على نهر الدانوب.