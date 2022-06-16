موسكو تحاول إقناع أنقرة بإلغاء عمليتها العسكرية المرتقبة في الشمال السوري

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء -اليوم الخميس- نقلا عن مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، أن موسكو حاولت إقناع أنقرة بإلغاء خطتها لشن عملية عسكرية في الشمال السوري، وذلك خلال محادثات في كازاخستان أمس الأربعاء.

وقال المبعوث الروسي لافرنتيف "حاولنا إقناعهم (الأتراك) بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية من دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا منذ نهاية مايو/أيار الماضي بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقتين شمالي سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة ضمن التنظيمات الإرهابية.

والفصيل الكردي حليف للولايات المتحدة في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

محادثات كازاخستان

وفي سياق متصل، قالت روسيا وتركيا وإيران -في بيان مشترك اليوم الخميس- عقب محادثات كازاخستان إنها اتفقت على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأضاف البيان المشترك للدول الثلاث الضامنة لتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد في الشمال السوري أن الحفاظ على الهدوء على الأرض يتم "من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب" من دون تحديد ما يعنيه ذلك لخطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وحضر محادثات كازاخستان من الجانب التركي رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الخاص في سوريا ألكسندر لافرنتيف، ومن الجانب الإيراني علي أصغري حاجي مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.

ويشارك في المحادثات أيضا وفدا المعارضة والنظام السوري، وروبرت دون، المسؤول عن القضايا السياسية لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى الوفد الأردني بصفة مراقب.

موسكو وواشنطن

وكانت موسكو قالت -أمس الأربعاء- إن العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا "لن تساعد في تحقيق الاستقرار وستؤدي إلى تصعيد الوضع".

كما عبرت واشنطن عن قلقها العميق إزاء تهديدات الرئيس التركي الموجهة لوحدات حماية الشعب الكردية، وحذرت الولايات المتحدة من أن تنفيذ تركيا لهجومها في الشمال السوري "سيزعزع استقرار المنطقة، ويضعف الحرب على الجماعات المتطرفة".

في المقابل، تقول أنقرة إن عليها أن تتحرك في سوريا لحفظ أمنها القومي، وذلك لأن واشنطن وموسكو "تحنثان بوعودهما بدفع وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود السورية التركية"، وتقول تركيا إن الهجمات من المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في سوريا قد زادت.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا نفذت بدعم من فصائل في المعارضة السورية المسلحة 4 عمليات شمالي سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي، وتركزت تلك العمليات على شريط باتساع 30 كيلومترا مستهدفة بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية.