شاهد- وصفها البعض بلقطة الموسم.. سياسي كردي يوجه رسالة للمبعوثة الأممية بعزف أغنية عراقية شهيرة

عزف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الأغنية العراقية المعروفة "خالة شكو"، وأهداها إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، في محاولة لمعرفة رأيها بشأن السيناريوهات المتوقعة التي ينتظرها العراق في ظل الوضع السياسي الراهن.

وخلال مشاركته في برنامج "الحق يقال" الذي يعرض على إحدى القنوات التلفزيونية العراقية، أخرج باجلان آلة البزق، وعزف أغنية "خالة شكو" للفنانة العراقية الراحلة زهور حسين، مشيرا إلى أن رسالته هذه إلى الممثلة الأممية بلاسخارت -التي يصفها بعض النشطاء العراقيين بالخالة بلاسخارت- لسؤالها إلى أين نحن ذاهبون؟، وكذلك إلى الساسة العراقيين بضرورة الاهتمام بتلبية حاجات الشعب بعيدا عن المكاسب والمغانم.

باجلان يسأل جنيين بلاسخارت خالة شكو شنهو الخبر دحچيلي pic.twitter.com/kSajna55tg — عماد باجلان (@emad_bajalan) June 15, 2022

"خاله شكو شنهو الخبر أحكي لي

فدوه رحتلك ليش ما قلتي لي ..

خاله قولي لي شصار .. خاله شكو

والله وشعلتيني بنار .. خاله شكو

فدوه شكو .. عيني شكو .."

وكان نشطاء أطلقوا في وقت سابق على بلاسخارت لقب "الخالة"، بعد لقاء جمعها مع القيادي في كتائب حزب الله، أبو فدك المحمداوي الذي يشغل منصب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ويلقب بـ"الخال" بين المقربين منه.

ردود واسعة

وأثارت رسالة باجلان "الفنية"، التي أرسلها على الهواء للممثلة الأممية، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

فقال رئيس حركة وعي صلاح العرباوي -عبر حسابه على تويتر- "استخدام الموسيقى في إرسال الرسائل شيء رائع، واستخدام الكاتيوشا في إرسال الرسائل شيء فظيع جدا".

وأضاف العرباوي "أدعو المتصارعين السياسيين إلى التباري بالآلات الموسيقية وإحياء التراث".

استخدام الموسيقى في ارسال الرسائل شيء رائع

استخدام الكاتيوشا في ارسال الرسائل شيء فظيع جدا

ادعو المتصارعين السياسيين الى التباري بالآلات الموسيقية واحياء التراث ويم العيون السود ما اجوزن انا 😉 https://t.co/qyhIGBTMfL — د. صلاح العرباوي (@SalahAlarbawi) June 16, 2022

وعلق الناشط السياسي، عبد المجيد رشيد، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "لقطة الموسم السياسي اختصرها اليوم عماد باجلان بعزفه على الهواء مباشرةً، في رسالة واضحة للمبعوثة الأممية في العراق".

لقطة الموسم السياسي اختصرها اليوم عماد باجلان بعزفه على الهواء مباشرةً (( خالة شكو شنو هل خبر دحجيلي)) برسالة واضحة للسيدة جنين هينسي بلاسخارت الممثلة الخاصة لبعثة الامم المتحدة في العراق و عدنان الطائي عاشت ايدك صدك لو نبقى عليهم بس لطم Posted by ‎عبدالمجيد رشيد – abd almajed rashed‎ on Wednesday, 15 June 2022

بدوره، تساءل الصحفي حسين رحم عن سبب انسحاب المتحدث باسم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية البارزة باستثناء التيار الصدري.

رسالة الى الممثلة الأممية في العراق بطريقة ربما الاولى من نوعها شفهمتوا من الرسالة ؟ ، ليش الاطاري انسحب 😕 pic.twitter.com/F8X8OmDICw — حسين رحم (@husseinRahaam) June 15, 2022

وكتب الناشط فلاح أبو شلوت، على حسابه في تويتر، "عماد باجلان بعد سماعه خبر انسحاب الصدر من العملية السياسية، عزف (خاله شكو)، مهديها للسيدة بلاسخارت، وكأنه يطالبها بالتدخل"، كما امتدح الصحفي سيف صلاح الهيتي هذه الطريقة في بعث الرسائل للأطراف النافذة في العراق وتنبيههم إلى ضرورة التدخل لإخراج العراق من النفق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية.