روسيا والصين.. اتفاق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة

أعلنت روسيا الاتفاق مع الصين على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة بسبب عقوبات الغرب، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثا هاتفيا تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين.

وأضاف الكرملين أن شي أكد لبوتين شرعية الإجراءات التي اتخذتها موسكو لحماية مصالحها أمام التحديات الخارجية.

وأعرب الرئيس الصيني استعداد بلاده لمواصلة دعم موسكو في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية مثل السيادة والأمن، وتكثيف التنسيق الإستراتيجي بين البلدين.

وقال في هذا الصدد إن الصين مستعدة لتعاون إستراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية، متجاوزة ألمانيا، بحسب وسائل إعلام غربية وروسية.

وخفض الاتحاد الأوروبي وارداته من الطاقة من روسيا بما يزيد على 104 ملايين دولار يوميا في مايو/ أيار، بقيادة بولندا التي كانت في السابق من كبار المشترين للنفط والغاز الروسيين.