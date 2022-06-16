سياسة|صين

روسيا والصين.. اتفاق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة

Russia's President Vladimir Putin (R) shakes hands with China's President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G20 summit in Buenos Aires, Argentina November 30, 2018. Picture taken November 30, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) خلال لقاء سابق مع نظيره الصيني شي جين بينغ (رويترز)
16/6/2022-|آخر تحديث: 16/6/202202:30 PM (مكة المكرمة)

أعلنت روسيا الاتفاق مع الصين على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة بسبب عقوبات الغرب، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثا هاتفيا تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين.

وأضاف الكرملين أن شي أكد لبوتين شرعية الإجراءات التي اتخذتها موسكو لحماية مصالحها أمام التحديات الخارجية.

وأعرب الرئيس الصيني استعداد بلاده لمواصلة دعم موسكو في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية مثل السيادة والأمن، وتكثيف التنسيق الإستراتيجي بين البلدين.

وقال في هذا الصدد إن الصين مستعدة لتعاون إستراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية، متجاوزة ألمانيا، بحسب وسائل إعلام غربية وروسية.

وخفض الاتحاد الأوروبي وارداته من الطاقة من روسيا بما يزيد على 104 ملايين دولار يوميا في مايو/ أيار، بقيادة بولندا التي كانت في السابق من كبار المشترين للنفط والغاز الروسيين.

المصدر : وكالات