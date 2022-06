بينيت وصفه بالتاريخي.. توقيع اتفاق ثلاثي بالقاهرة لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا

وقعت إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسط مساعي الاتحاد لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وخلال مراسم التوقيع -التي جرت ضمن مؤتمر إقليمي لشؤون الطاقة في العاصمة المصرية- قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن هذه المذكرة تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وأضافت الحرار أن الاتفاق يسمح بتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر، مشيرة إلى أنه يمتد إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.

Today in Cairo,🇪🇺🇮🇱🇪🇬 signed a trilateral Memorandum of Understanding to increase the deliveries of gas to the EU via Egypt

This milestone will help step up the deliveries of energy to 🇪🇺 in the face of 🇷🇺 energy blackmail & strengthen the🇪🇺🇮🇱🇪🇬 energy partnership@KadriSimson https://t.co/dNos0wtzve

— EU in Israel 🇪🇺🇮🇱 (@EUinIsrael) June 15, 2022