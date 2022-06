15 عاما على حصار غزة.. هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باضطهاد أكثر من مليوني فلسطيني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) -في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 15 لفرض الحصار على قطاع غزة- إن الحصار يشكل جزءا من جريمتي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة قطاع غزة تحرم سكان القطاع، وهم أكثر من مليوني نسمة، من تحسين ظروف معيشتهم.

وأشارت في هذا التقرير إلى أن القيود على معبر رفح بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، أدت إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.

ونقل التقرير المطول شهادات عدة، إحداها لمدير ملف إسرائيل وفلسطين في المنظمة، عمر شاكر، الذي قال إن إسرائيل، بمساعدة من مصر، حولت قطاع غزة إلى سجن.

Israel, with Egypt’s help, has turned Gaza into an open-air prison. For 15 years. pic.twitter.com/r5clMxhHiT

— Human Rights Watch (@hrw) June 14, 2022