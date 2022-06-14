قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأمن التركي اعتقل عملاء للحرس الثوري الإيراني خططوا لخطف إسرائيليين الشهر الماضي، وسط تصاعد بالغ في التوتر وتهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقد توعدت إسرائيل إيران بـ"اليد الطولى" في حال استهدفت إسرائيليين في الخارج، ودعت رعاياها إلى مغادرة مدينة إسطنبول التركية في أقرب وقت ممكن، في ظل تقارير إسرائيلية عن احتمال استهدافهم من قبل جهات إيرانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد -في تصريحات صحفية أمس الاثنين- "رسالتنا لإيران بأن الذراع الطولى لإسرائيل ستصل لمن يؤذي مواطنينا بغض النظر عن مكانه".

وطلب لبيد من الإسرائيليين عدم السفر إلى مدينة إسطنبول، وأيضا عدم الذهاب إلى تركيا إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك، وتحدث عن خطر حقيقي لحدوث هجمات تستهدف سياحا إسرائيليين في تركيا عبر قتلهم أو خطفهم.

كما دعا أولئك الموجودين في مدينة إسطنبول إلى العودة فورا.

وشكر لبيد السلطات التركية على دورها في حماية الإسرائيليين، وعبّر عن أمله في "عودة الاستقرار الأمني"، كي يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى تركيا.

وبالتزامن، أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -أمس الاثنين- أن هيئة مكافحة الإرهاب رفعت التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى.

وقال المتحدث إن رفع التحذير يأتي في ضوء المحاولات الإيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في العالم، وخاصة في تركيا.

من جهته، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنه يجب على الإسرائيليين مغادرة إسطنبول في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير إسرائيلية عن إحباط الموساد بالتعاون مع المخابرات التركية، محاولات إيرانية للمساس بأهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في الحكومة الإسرائيلية إن التحذير من السفر كان بسبب احتمال استهداف الإسرائيليين بهجمات في تركيا، على خلفية مقتل عدد من العلماء والضباط الإيرانيين.

الردّ الإيراني

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن رد طهران على أفعال إسرائيل سيكون مباشرا، وليس في دولة ثالثة.

وأضاف خطيب زاده -خلال مؤتمر صحفي- أن على إسرائيل أن تدرك أن طهران لن تتسامح بشأن أمنها في المنطقة مع أي جهة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قال إن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع 6 جبهات قتال، ويواجه عددا كبيرا من التهديدات المتنوعة.

وأضاف كوخافي -في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية- أن أخطر التهديدات يتمثل في تهديد نووي محتمل من إيران، وتهديد الصواريخ والقذائف من كل الجبهات.