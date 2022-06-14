تلغراف: آخر ما يحتاجه العالم هو صراع في منطقة الخليج

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) البريطانية إن آخر شيء يحتاجه العالم الآن هو صراع آخر في منطقة تنتج كميات ضخمة من النفط والغاز، مشيرة إلى أن التطورات في منطقة الخليج العربي ينبغي أن تثير قلق صانعي السياسة في العالم.

وألمحت في افتتاحيتها اليوم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعتقد أن إيران الآن "قريبة بشكل خطير" من استكمال برنامج أسلحتها النووية، وأنها ستنتج قريبا قنبلة ما لم يتصدَ الغرب لإيران ويحسم الجدال الطويل حول تخصيب اليورانيوم لأغراض صنع الأسلحة.

ونبهت الصحيفة إلى أنه مع انشغال دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالحرب في أوكرانيا وعواقبها، هناك خطر من أن تغفل عما يحدث في الشرق الأوسط.

مع انشغال دول حلف شمال الأطلسي بالحرب في أوكرانيا وعواقبها، هناك خطر من أن تغفل عما يحدث في الشرق الأوسط

ولفتت إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تظهر أن إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق على الرغم من الجهود المبذولة في فيينا لإحياء الحوار الدبلوماسي بغية تحويل البرنامج إلى الاستخدامات المدنية فقط.

وذكرت الصحيفة أن الخبراء يعتقدون أن التخصيب عند 60% أو أكثر فإنه سينتج ما يكفي من المواد الانشطارية لتطوير سلاح نووي، مشيرة إلى أن الشكوك زادت مؤخرا بسبب رفض طهران التعاون مع الوكالة الذرية الأممية.

وعلقت بأنه من غير المرجح أن تمنح تل أبيب طهران هذا الخيار باعتبارها الأكثر تهديدا بشكل مباشر من أي هجوم إيراني، وتتطلع إسرائيل إلى بريطانيا ودول غربية أخرى لإيجاد آلية لفرض عقوبات أكبر إذا استمرت طهران في المسار الحالي.

وختمت بأنه من الأهمية بمكان ألا يتجاهل القادة الغربيون هذه التحذيرات، حيث أوضحت إسرائيل أنها لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.