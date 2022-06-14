ترسيم الحدود والمياه والغاز.. جهود لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل

أجرى الدبلوماسي الأميركي أموس هوكستين اليوم الثلاثاء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي تهدف أساسا إلى ترسيم الحدود وحل الخلافات حول المياه والغاز.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون شدد -خلال استقباله الوسيط الأميركي- على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية.

وأضافت الرئاسة أن عون قدم لهوكستين ردا على المقترح الأميركي، على أن ينقل الوسيط الأميركي موقف لبنان إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر رسمية أن الرد اللبناني تضمن مطالبة باستئناف المفاوضات التقنية غير المباشرة مع إسرائيل، ووقف تل أبيب استخراج النفط والغاز من حقل كاريش إلى حين انتهاء المفاوضات.

والتقى هوكستين أيضا كلا من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة.

وقال المسؤول الأميركي إنه تلقى مقترحا من مسؤولين لبنانيين خلال زيارة لبيروت "سيُمكّن من المضي قدما في المفاوضات".

وأضاف -في مقابلة مع قناة الحرة- أن المسؤولين اللبنانيين اتخذوا "خطوة قوية للغاية إلى الأمام اليوم من خلال تقديم نهج موحد على نحو أكبر".

وتأتي الزيارة بناءً على دعوة لبنانية في أعقاب سماح تل أبيب بدخول سفينة مخصصة لاستخراج النفط والغاز إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.





محل النزاع

وكانت المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بوساطة أميركية وإشراف أممي، وتوقفت في مايو/أيار من العام الماضي بعد خلافات على مساحة المنطقة محل النزاع.

من جهته، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن اتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات التقنية غير المباشرة بين بلاده وإسرائيل يظل الأساسَ والآليةَ الأصلح لاستكمال المفاوضات بشأن الحدود البحرية.

وبعد لقائه الوسيط الأميركي رأى بري أن ما يجري حاليا مخالفٌ للاتفاق ويحرم لبنان من حقوقه، وحذَّر من أن السماح لإسرائيل باستخراج الغاز والنفط يفاقم الأوضاع في المنطقة.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل الخلاف بشأن حقل كاريش البحري من خلال الحوار.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة جاهزة إذا طلبت الأطراف مساعدتها.

في الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يتطلع إلى اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه جاهز للاستفادة من الغاز الطبيعي في مياهه الإقليمية.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عوفير جندلمان عن بينيت قوله إنه "آسف لانشغال القيادة اللبنانية في خلافات داخلية وخارجية بدل استخراج الغاز لصالح مواطنيهم".