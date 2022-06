وسط تصلب طهران وانشغال واشنطن.. كيف أثرت حرب أوكرانيا على مفاوضات إحياء النووي الإيراني؟

واشنطن- "الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم محاولة روسيا الضغط من خلال مفاوضات الملف النووي الإيراني لرفع بعض العقوبات عليها بخصوص تجارتها مع إيران كسرت لحظة الزخم للتوصل إلى اتفاق في فيينا" بهذه الكلمات تلخص باربرا سلافين الخبيرة بالشؤون الإيرانية، ومديرة مبادرة مستقبل إيران بالمجلس الأطلسي، تأثير الأزمة الأوكرانية على مسار التفاوض حول إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الست.

وبعد أسبوعين من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت مباحثات فيينا المعنية بإحياء العمل بالاتفاق النووي أو ما يعرف "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ولم يتم العودة للمسار التفاوضي منذ 11 مارس/آذار الماضي.

وقد أرجع بعض المراقبين في واشنطن توقف التفاوض إلى عدم توصل إيران والولايات المتحدة لأرضية مشتركة وسط خلافات جوهرية تتعلق بعدم قدرة إدارة الرئيس جو بايدن على تلبية متطلبات إيران الأساسية المعنية برفع الحرس الثوري من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية، وتأمين إيران ضد أي انسحاب مستقبلي من الاتفاق على غرار ما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2008.

أما في إيران، فقد كانت ردود الفعل على غزو أوكرانيا وعلى موقف روسيا الجديد متناقضة، فعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية أظهرت قلقا جديا من غزو روسيا لدولة ذات سيادة، إلا أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن الأزمة الأوكرانية متجذرة في استفزازات حلف شمال الأطلسي.

وأكد في تغريدة على تويتر أن طهران لا تعتقد أن اللجوء إلى الحرب هو الحل، داعيا لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي وديمقراطي.

Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution.

We don't believe that resorting to war is a solution.

The #Ukraine crisis is rooted in NATO's provocations.

ومع توقف المفاوضات، واستمرار الحرب في أوكرانيا، استمرت إيران في رفع معدلات تخصيب اليورانيوم واستخدامه ورقة تضغط بها على الولايات المتحدة.

منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، قال إن النص النهائي للاتفاق "كان جاهزا ومطروحا على الطاولة".

وأضاف في تغريدة على تويتر "بصفتي منسقا، سأتواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات" للتغلب على الوضع الحالي وإبرام الاتفاق.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.

A final text is essentially ready and on the table.

As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022