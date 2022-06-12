وزير الدفاع الصيني: إستراتيجية أميركا في المحيطين الهندي والهادي ستؤدي للمواجهة

حذر وزير الدفاع الصيني وي فنغي اليوم الأحد من أن الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادي ستؤدي إلى المواجهة، وأكد أن بلاده ستقاتل حتى النهاية إذا حاول أيّ كان فصل تايوان عن الصين.

وقال وي خلال قمة أمنية في سنغافورة بعد يوم من اجتماعه مع نظيره الأميركي لويد أوستن إن الصين ترفض بشدة الاتهامات والتهديدات الأميركية ضدها.

وأضاف أن بلاده تعتبر أن علاقاتها مع الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن على واشنطن أن تحسنها.

كما دعا الوزير الصيني الولايات المتحدة إلى الكف عن محاولاتها لاحتواء الصين والتدخل في شؤونها الداخلية.

وبشأن تايوان، قال وي إنها كانت وستبقى صينية، وإن أولئك الذين يسعون لاستقلال الجزيرة لن يصلوا إلى أي نتيجة مجدية.

وفي موضوع آخر، نفى وزير الدفاع الصيني أن تكون بلاده قدّمت أي دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، مؤكدا أن بكين تدعم المفاوضات بين موسكو وكييف.