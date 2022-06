تطالب بتقييد حمل السلاح.. احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة للتنديد بحوادث القتل الجماعي

شهدت واشنطن وأكثر من 400 مدينة في كافة أرجاء الولايات المتحدة -اليوم السبت- مظاهرات لحث المشرّعين في الكونغرس على إصدار قانون يهدف إلى كبح العنف المسلح، وذلك بعد أسابيع من حوادث إطلاق نار أودت بحياة العديد من المدنيين.

ودعا متحدثون في مظاهرة واشنطن إلى التصدي لعنصرية من يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وإصدار تشريعات لوقف مآسي العنف المسلح. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالجمعية القومية للبنادق، وهي من أبرز جماعات الضغط الرافضة لتقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن تضامنه مع المتظاهرين، داعيا الكونغرس إلى إصدار تشريعات للحدّ من ظاهرة العنف المسلح. وقال بايدن في تغريدة: "اليوم يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى، في مسيرة من أجل حياتنا، لمطالبة الكونغرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة فيما يتعلق باستخدام السلاح، بدعم من غالبية الأميركيين وحملة الأسلحة.. أنضم إليهم بتكرار دعوتي للكونغرس: افعلوا شيئا".

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.

I join them by repeating my call to Congress: do something.

— President Biden (@POTUS) June 11, 2022