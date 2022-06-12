الإعلام الإسرائيلي: تل أبيب أحبطت محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل أحبطت الشهر الماضي محاولة شن هجوم ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية خططت له جهات إيرانية.

وكانت تل أبيب نشرت الشهر الماضي تحذيرا دعت فيه الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا.

وأفاد موقع "ماكو" الإسرائيلي بأن المخابرات التركية كشفت عن شبكة من العملاء الإيرانيين كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية، وأضاف الموقع أن الشبكة الإيرانية تنشط في تركيا منذ أكثر من شهر.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن المخابرات الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات قبل شهر مفادها أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين زوّدوا نظراءهم في تركيا بمعلومات عن نية عناصر إيرانية شن الهجوم على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية.

السياح الإسرائيليون

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية (كان) نقلا عن مصادر أمنية أن طهران تخطط لإلحاق الضرر بالسياح الإسرائيليين في تركيا، وليس فقط الأهداف الرسمية.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في الحكومة الإسرائيلية إن التحذير من سفر الإسرائيليين إلى تركيا -وهو لا يزال ساري المفعول- كان بسبب احتمال استهدافهم بهجمات في تركيا.

وعقب اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي في 25 مايو/أيار الماضي على يد مجهولين في طهران، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 100 إسرائيلي في تركيا أبلغوا بإمكانية استهدافهم من إيران، وطلب منهم العودة إلى إسرائيل. وقد اتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء اغتيال العقيد خدايي.

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء رجال أعمال إسرائيليين قالت إنهم على قائمة الاستهداف الإيراني.