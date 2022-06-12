نحارب مع 6 جبهات.. الجيش الإسرائيلي: حددنا آلاف الأهداف لتدميرها في لبنان

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم الأحد بلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها خلال الحرب المقبلة في لبنان، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط محاولة إيرانية لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية الشهر الماضي.

وأكد كوخافي -في بيان نشره الجيش الإسرائيلي- أن الأهداف التي سيتم ضربها في لبنان تشمل مقرات القيادة ومنظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها حزب الله.

وقال إن كل الأهداف المرتبطة بالصواريخ سيتم استهدافها في الحرب المقبلة، وأي بيت تتواجد داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر قيادة تتعامل مع قذيفة أو كهرباء مرتبطة بمجموعة من القذائف الصاروخية؛ كل هذه الشبكة سيتم ضربها.

ووفقا لكوخافي، فإن جيش الاحتلال يتعامل مع 6 جبهات قتال، ويواجه تهديدات متنوعة أخطرها التهديد النووي المحتمل.

وتأتي تصريحات كوخافي ردا على تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس الماضي، قال فيها إن الحزب قادر على منع إسرائيل بالقوة من استخراج النفط والغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

وقال نصر الله "نلتزم أمام الشعب اللبناني بأن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه"، مشيرا إلى أن كل إجراءات العدو الإسرائيلي لن تستطيع أن تحمي المنصة العائمة التي جلبها لاستخراج الغاز.

ويمتلك حزب الله -المدعوم من إيران- ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وخاض عدة معارك مع الجيش الإسرائيلي، آخرها كان صيف 2006، إضافة إلى مناوشات حدودية بين الطرفين من حين لآخر.

إحباط هجوم إيراني

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل أحبطت الشهر الماضي محاولة شن هجوم ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية خططت له جهات إيرانية.

وكانت تل أبيب نشرت الشهر الماضي تحذيرا دعت فيه الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا.

وأفاد موقع "ماكو" الإسرائيلي بأن المخابرات التركية كشفت عن شبكة من العملاء الإيرانيين كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية، وأضاف الموقع أن الشبكة الإيرانية تنشط في تركيا منذ أكثر من شهر.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المخابرات الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات قبل شهر مفادها أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين زودوا نظراءهم في تركيا بمعلومات عن نية عناصر إيرانية شن الهجوم على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية (كان) -نقلا عن مصادر أمنية- أن طهران تخطط لإلحاق الضرر بالسياح الإسرائيليين في تركيا، وليس فقط الأهداف الرسمية.

وعقب اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي في 25 مايو/أيار الماضي على يد مجهولين في طهران، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 100 إسرائيلي في تركيا أبلغوا بإمكانية استهدافهم من إيران، وطُلب منهم العودة إلى إسرائيل. واتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء اغتيال العقيد خدايي.

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء رجال أعمال إسرائيليين قالت إنهم على قائمة الاستهداف الإيراني.