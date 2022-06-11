سياسة

هيئة البث الإسرائيلية: اشتعال النيران في 18 حافلة جراء حريق بمدينة صفد

هيئة البث الإسرائيلية: اشتعال النيران في 18 حافلة جراء حريق اندلع في ساحة المحطة المركزية بمدينة صفد
حريق مدينة صفد أتى على 18 حافلة ركاب (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/6/2022-|آخر تحديث: 11/6/202210:16 AM (مكة المكرمة)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النيران اشتعلت في 18 حافلة في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بساحة انتظار المحطة المركزية في مدينة صفد بالجليل المحتل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تفحم الحافلات المخصصة لنقل الركاب، في حين أعلنت هيئة البث أنه يتم فحص ظروف الحريق.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية ما إذا خلّف الحريق قتلى أو مصابين.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند