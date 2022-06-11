قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النيران اشتعلت في 18 حافلة في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بساحة انتظار المحطة المركزية في مدينة صفد بالجليل المحتل.

18 אוטובוסים עלו באש בשריפה שפרצה לפנות בוקר בחניון התחנה המרכזית בצפת. נסיבות הדליקה, בהן האפשרות שהרקע הוא דרישה לתשלום דמי חסות, נבדקות@rubih67 pic.twitter.com/n9q1j4fmvw — כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تفحم الحافلات المخصصة لنقل الركاب، في حين أعلنت هيئة البث أنه يتم فحص ظروف الحريق.

צפת,18 אוטובוסים בתחנה המרכזית לפנות בוקר🔥👇 pic.twitter.com/OTMmnc3n4X — Real News IL (@RealNewsIL) June 11, 2022

עדכון אירוע שריפת אוטובוסים בצפת👇 pic.twitter.com/289c3Ssyfj — Real News IL (@RealNewsIL) June 11, 2022

18 אוטובוסים עלו באש בשריפה שפרצה לפנות בוקר בחניון התחנה המרכזית בצפת. נסיבות הדליקה נבדקות. בשבוע שעבר נשרפו 8 אוטובוסים ששייכים לחברת הסעות פרטית בקריית שמונה. נבדקת האפשרות שהרקע הוא דרישה לתשלום דמי חסות. pic.twitter.com/KEIW2boi7h — Rubi Hammerschlag | רובי המרשלג (@rubih67) June 11, 2022

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية ما إذا خلّف الحريق قتلى أو مصابين.