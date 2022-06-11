استشهاد الأسير المحرر سميح عمارنة متأثرا بجراح أصيب بها في اقتحام الاحتلال بلدة يعبد بجنين

استشهد اليوم السبت الأسير الفلسطيني المحرر سميح عمارنة، الذي أصيب في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوبي جنين بالضفة الغربية مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان لها- "استشهاد الشاب سميح عمارنة (37 عاما) متأثرا بإصابته بجراحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أيام في بلدة يعبد بجنين (شمال)" عند اقتحام قوات إسرائيلية البلدة لهدم منزل فلسطيني.

وأعلنت الوزارة حينها أن 3 مصابين، في حالة حرجة في الرقبة والبطن والوجه برصاص الاحتلال الحي، وصلوا المشافي في جنين، استشهد منهم الشاب بلال قبها (24 عاما)، كما فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد حمارشة منفذ عملية "بني براك" الفدائية.

هذه الأمة على موعد مع الدم…وجنين دوماً حاضرة لتقدم شبانها فداء للوطن..

أسيراً فجريحاً ومن ثم شهيداً، هذا السبيل ولا بديل

الشهيد الأسير المحرر سميح عمارنه الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في يعبد#جنين #يعبد pic.twitter.com/hf8zf0u6ro — حلا (@halakhalayleh) June 11, 2022

وأفادت عائلة الشهيد عمارنة بأن تشييع جثمانه سيكون مباشرة بعد وصوله من رام الله إلى جنين.

والشهيد عمارنة أسير سابق، اعتقل عدة مرات لدى قوات الاحتلال على خلفية نشاطه في المواجهات التي تشهدها مدينة جنين.

وبوفاة عمارنة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 65، وفق وزارة الصحة، بينهم 23 من محافظة جنين وحدها.