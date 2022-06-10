الثاني خلال أسبوع.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف مواقع جنوبي دمشق

قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إن مدنيا أصيب في هجوم جوي إسرائيلي بالصواريخ من جهة الجولان السوري المحتل، استهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن الهجوم الذي وقع فجر اليوم الجمعة أسفر أيضا عن خسائر مادية، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ.

والثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام النظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على العاصمة دمشق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومنذ الأعوام الماضية، تشن إسرائيل باستمرار مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.