عقيلة صالح: حكومة باشاغا باشرت مهامها رسميا من سرت

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق عقيلة صالح إن الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، باشرت مهامها رسميا من مدينة سرت، وسط البلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا وممثلين عن إدارة البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحاسبة ومؤسسة النفط ومكافحة الفساد ولجنة المالية بالبرلمان.

وقال صالح إن "طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بخيارين: إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك المجموعات.. تجنبا لإراقة الدماء تقرر مباشرة الحكومة مهامها رسميا من مدينة سرت ليأتي إليها المواطن من الشرق والغرب والجنوب دون خوف".

واعتبر صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" وترفض تسليم المقار الحكومية بطرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان "وهو انحراف واضح عن الدستور والقانون".

بدوره، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إن حكومته ستباشر مهامها من مدينة سرت خلال الأيام القادمة.

وأضاف باشاغا أن حكومته حاولت دخول العاصمة طرابلس بشكل سلمي لكنها قوبلت بالقوة والتحريض من جانب ما وصفه بالعصبة الغاشمة.

وتتصاعد في ليبيا المخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا التي تؤكد استمرارها في مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء إنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.

كما حذرت الحكومة مما اعتبرته "مساعي من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب".