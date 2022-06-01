رئيس الأركان الإسرائيلي يشرف على مناورات عسكرية مع الجيش القبرصي

قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس أركانه أفيف كوخافي يشرف من قبرص على المناورات التي بدأتها وحدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش القبرصي.

وتحاكي المناورات عملية إنزال على السواحل اللبنانية تحضيرا لأي مواجهة مقبلة مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المناورات هدفها اختبار قدرات قواته ضمن مجموعة من السيناريوهات وحالات الطوارئ، وتشارك فيها قوات من صفوف الجيش النظامي والاحتياط، فضلا عن سلاح الجو ووحدات برية وبحرية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عشرات الطائرات الحربية تنفذ تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يُذكر أن هذه المناورات التي ستستمر حتى الثاني من يونيو/ حزيران، هي أكبر مناورات عسكرية بين قبرص وإسرائيل حتى اليوم.