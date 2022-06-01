بن فرحان ولافروف اجتمعا بالرياض.. السعودية تعرض المساعدة في حل أزمة أوكرانيا‎

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الأوكرانية.‎

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الرياض، بين الوزير السعودي ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي وصل المملكة قادما من المنامة في زيارة غير محددة المدة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي.

وأكد بن فرحان موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة، ويحقق الأمن والاستقرار.

أسواق النفط

ومن جانبها، قالت الخارجية الروسية إن الوزير لافروف وبن فرحان أشادا بمستوى التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وصدرت تلك التصريحات وسط تقارير إعلامية غربية أفادت بأن بعض أعضاء تحالف "أوبك بلس" يدرسون استبعاد روسيا من التحالف.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين لافروف وبن فرحان أشارا إلى تأثير التعاون الوثيق بين البلدين "فيما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية للهيدروكربونات في هذا القطاع المهم إستراتيجيا".

وجاء اجتماع لافروف مع بن فرحان بعد وقت قصير من موافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيضات كبيرة في واردات الخام من روسيا، في إطار أحدث عقوبات للتكتل بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا شنت في 24 فبراير/شباط الماضي هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في السيادة.