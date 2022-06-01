التبادل التجاري يتصدر أجندة زيارة رئيس وزراء باكستان لتركيا

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء زيارة لتركيا تستغرق يومين، ويتصدر التبادل التجاري أجنداتها، مع حلول الذكري 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشريف سيتبادلان وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح شريف -خلال منتدى الأعمال التركي الباكستاني في أنقرة- أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار، مشيرا أن الرقم لا يرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن رجال الأعمال الأتراك والباكستانيين عازمون بشدة على زيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وأشاد شريف بشركات المقاولات التركية الرائدة التي تنفذ العديد من المشاريع المهمة والبنية التحتية حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلاده، لافتا إلى أن إسلام آباد ستقدم الدعم اللازم لهم في كل المجالات.

وأعرب عن شكره أنقرة على مواقفها المساندة لإسلام آباد، مشيرا إلى أن الأتراك هرعوا "لنجدة أشقائهم خلال الزلازل والفيضانات التي شهدتها باكستان مؤخرا".

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب تركيا في محاربة كل التنظيمات الإرهابية، وفي قضية جزيرة قبرص، كما تقف أنقرة إلى جانب إسلام آباد في قضية كشمير.

وكان زير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التقى أمس الثلاثاء نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في أنقرة.

وأكد جاويش أوغلو عزم تركيا على تطوير علاقاتها مع باكستان الشقيقة والصديقة التي يجري الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية معها.