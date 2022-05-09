نصر الله يدعو للمقاومة السياسية في انتخابات الشهر الجاري بلبنان للحفاظ على المقاومة المسلحة

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اللبنانيين إلى ممارسة المقاومة السياسية في 15 مايو/أيار الجاري للحفاظ على المقاومة المسلحة، في حين أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المواطن اللبناني في الخارج أعرب من خلال التصويت في الانتخابات عن أمله بحدوث تغيير في البلاد.

وقال نصر الله -خلال تجمع انتخابي أقامه حزب الله في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الاثنين- "كان الهدف في حرب تموز العسكرية إلغاء المقاومة، وهذه المطالب هي نفسها اليوم تطرح في الحملات الانتخابية، مما يعني أنها حرب تموز سياسية، علينا أن نخرج في 15 مايو/أيار ونمارس المقاومة السياسية للحفاظ على المقاومة العسكرية".

واعتبر نصر الله أن "البعض يقول إنه لن يصوت للمقاومة بسبب الأزمة الاقتصادية، ونحن نقول إن المقاومة ستضمن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة".

وأعلن أن "هذه المقاومة هي مقاومة كل الشعب اللبناني، ولا يتخيل أحد أن يتخلى شعب المقاومة عنها، ومن أراد أن يحافظ ويدافع ويحمي لبنان واستخراج ثروته النفطية ويحمي مياهه فليصوت للمقاومة وحلفائها".

واعتبر نصر الله أن "بعض القوى السياسية أخذت من سلاح المقاومة عنوانا للمعركة الانتخابية الحالية، ولم تلتفت إذن لهموم الناس".

ورأى أن "من يطالب اليوم بإلغاء المقاومة يتجاهل ويتنكر لكل إنجازاتها الوطنية والقومية وإنجازاتها العظمى في تاريخ لبنان، وهي تحرير كافة الأراضي اللبنانية المحتلة"، مشددا على أن "المقاومة تقوم بأمر أهم من التحرير وهو حماية كل لبنان من الأطماع والعدوان الإسرائيلي، وهي من تصنع توازن الردع مع العدو، وهي من صنعت الأمان لأهالي القرى الأمامية بكل أطيافهم".

وعن المناورة الإسرائيلية المقرر أن تجريها إسرائيل عند الحدود مع لبنان، قال نصر الله إنهم طلبوا من المقاومة أن تكون في أتم الجاهزية من السابعة مساء اليوم، و"نقول للعدو إن أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد عن مجابهته، ولسنا خائفين من مناوراتك ووجودك، ونحن الذين قلنا منذ 20 عاما إنك أوهن من بيت العنكبوت".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المواطن اللبناني في الخارج أعرب -من خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية- عن أمله بحدوث تغيير في البلاد كي يتمكن من العودة إليها.

كما أعرب ميقاتي -بعد تفقده قاعة مراقبة الانتخابات في بيروت- عن امتنانه للدول التي تحتضن المغتربين اللبنانيين.

وقد أعلنت الخارجية اللبنانية أن نسبة التصويت الأولية في الانتخابات البرلمانية للمغتربين بلغت نحو 60%، وقد انتهت صباح اليوم بتوقيت بيروت المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي شملت المقيمين في أوروبا وأفريقيا وكندا وأستراليا والقارة الأميركية والإمارات، فيما شملت المرحلة الأولى التي أجريت يوم الجمعة الماضي عددا من الدول العربية وإيران، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية في لبنان الأحد المقبل.