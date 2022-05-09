لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ 75 في ظل تصاعد القصف الجوي والمدفعي الروسي في محاولة من أجل السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مروحيات بضواحي مدينة أوديسا جنوب شرقي أوكرانيا، ومن جانبه قال الجيش الأوكراني إنه دمر قاعدة للقوات الروسية في إحدى قرى منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وذكر سرهي هايداي حاكم منطقة دونيتسك للجزيرة أنه لولا قوة الخطوط الدفاعية الأوكرانية لكانت القوات الروسية الآن في شوارع مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك، وهما من كبريات حواضر إقليم دونباس.

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يخطط لغزو روسيا، نافيا اتهامات موسكو للحلف بامتلاك قواعد داخل أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 75 من الحرب:

منذ 45 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تعيد تجميع قواتها وتجهيز وحدات هجومية إضافية في إيزيوم.

القوات الروسية تواصل شن هجماتها لبسط سيطرتها الكاملة على لوغانسك ودونيتسك.

منذ 51 دقيقة

الخارجية الأميركية:

نعزز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات حتى تتمكن من تحقيق النصر.

أوكرانيا أجبرت روسيا على تغيير خططها وسنواصل دعمها بينما تواصل تصديها للعدوان الروسي.

الولايات المتحدة ساهمت لوحدها بـ 3.8 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا منذ بداية الغزو.

الكرملين يحتفل بيوم النصر في وقت تنتصر فيه أوكرانيا بفضل الدعم الغربي وشجاعة قواتها.

دخلنا تغييرات على طبيعة مساعداتنا الأمنية لأوكرانيا بما يتماشى مع طلباتها المباشرة.

دبلوماسيونا عادوا إلى كييف لكننا لم نفتح سفارتنا بشكل رسمي حتى الآن.

منذ ساعة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية أكثر من خمسة ملايين شخص تضرروا من الحرب في أوكرانيا.

الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل هما أساس الاستقرار في أوروبا وفي العالم.

الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب مولدوفا وأمنها.

أزمة أوكرانيا لها أثر عميق على المنطقة والعالم بأسره.

أدعو الدول الأوروبية المجاورة لدعم مولدوفا وتعزيز شراكتها الاقتصادية معها.

لا ندخر وسعا لنرتقي ببرامجنا ودعم 90 ألف لاجئ أوكراني في مولدوفا.

منذ ساعة

رئيسة وزراء مولدوفا:

نعيش في فترة غير مستقرة تتطلب إعادة النظر في العلاقات الدولية.

رئيسة وزراء مولدوفا: نحن بحاجة إلى السلام ووقف الدمار الذي تخلفه الحرب في أوكرانيا.

منذ ساعتين

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: رئيسة المفوضية تلتقي اليوم رئيس الوزراء المجري لمناقشة أمن الطاقة في أوروبا.

منذ ساعتين

زعيم الانفصاليين في دونيتسك: مسألة الانضمام إلى روسيا سنبت فيها بعد إكمال السيطرة على حدودنا.

منذ 4 ساعات

المستشار الألماني:

لم نسلم أسلحة إلى مناطق الصراع منذ عقود، لكن بوتين لم يترك لنا أي خيار آخر.

السلام في أوروبا يقوم على مبدأ أساسي قوامه عدم المس بحرمة الحدود.

منذ 4 ساعات

وزيرة خارجية إستونيا للجزيرة:

هناك الكثير من التنسيق والتعاون بشأن كيفية إيجاد خط غاز بديل للخط الروسي.

نحاول تقليل إعتمادنا على الغاز الروسي ونريد بناء محطة للغاز المسال.

منذ 4 ساعات

وكالة الأنباء الفرنسية: ماكرون يدعو إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصا.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يصل إلى أوديسا.

منذ 5 ساعات

رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تنفذ عملية اقتحام لمجمع آزوفستال في ماريوبول.

منذ 5 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين:

المفوضية ستبدي الشهر المقبل رأيها بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

روسيا تريد إعادة رسم حدود أوروبا، وتذكرنا بمخاطر فقدان السيطرة على ماضينا ومستقبلنا.

منذ 6 ساعات

القيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية: قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة معادية فوق منطقة أوديسا.

#Ukraine: One of the M777A2 155mm howitzers supplied by Western states to Ukraine seen being towed somewhere in #Odessa Oblast.

These are very capable systems with range of 40 km when used with Excalibur GPS-guided projectiles- 100 of these howitzer were donated to UA in total. pic.twitter.com/cLdyvoNEfO — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 8, 2022

منذ 6 ساعات

حاكم مقاطعة دونيتسك للجزيرة:

لن تكون هناك إعادة انتشار في دونيتسك كما حدث أمس في بوبوسنا وروبجنه.

لولا قوة خطوطنا الدفاعية لكانت القوات الروسية الآن في شوارع كراماتورسك وسلافيانسك.

الوضع في ليمان تحت السيطرة وقواتنا تصدت للهجوم بشكل فاعل.

لا يمكن القول أبدا إن كل المدنيين في آزوفستال قد تم إجلاؤهم من المصنع.

أجلي يوم أمس 173 مدنيا من آزوفستال ومن بعض أحياء ماريوبول.

هناك جهود تبذل لإجلاء كل المحاصرين من مدنيين وعسكريين من آزوفستال.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

تدمير مروحيات أوكرانية في ضواحي أوديسا باستخدام صواريخ مجنحة من طراز "أونيكس" (Oniks).

دمرنا منظومة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا.

أسقطنا 3 طائرات حربية أوكرانية بضواحي خاركيف، اثنتان منها من طراز "ميغ-29" (MiG-29)، والثالثة من طراز "سوخوي-25" (Su-25).

قواتنا استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري أوكراني الليلة الماضية.

Video showing Russian Ka-52 helicopters firing rockets into the air at Ukrainian targets in the Izyum area. 2/https://t.co/XI1bS7DAv9 pic.twitter.com/VM7CRulHHL — Rob Lee (@RALee85) May 9, 2022

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة في كراماتورسك (شرق أوكرانيا): المضادات الأرضية تتصدى لأهداف جوية روسية في سماء المدينة.

منذ 7 ساعات

قيادة قوات الجو الهجومية الأوكرانية تبث مقطع فيديو لمشاهد جوية أثناء تدمير قاعدة برية للقوات الروسية في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

منذ 7 ساعات

فلاديمير سالدو عمدة خيرسون (جنوب) الموالي لموسكو لوكالة تاس:

لا توجد خطط لتغيير الهيكل الإداري للمدينة أو الانضمام لشبه جزيرة القرم.

المدينة لم تتعرض للدمار وجميع مؤسساتها ومرافقها آمنة وسليمة.

سنتحول إلى النظام الروسي مستقبلا لبناء هيئات السلطة من الأعلى للأسفل.

المنطقة بالكامل تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

منذ 8 ساعات

رويترز عن كبير المفاوضين الروس: محادثات السلام مع أوكرانيا مستمرة عن بعد ولم تتوقف.

منذ 8 ساعات

وزير الدفاع البريطاني بن والاس:

بوتين والمحيطون به يجسدون الفاشية والطغيان اللذين سادا قبل 70 عاما.

يتعين على المجتمع الدولي مساءلة الروس عن الفظائع والجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا.

لا يمكن أن يكون هناك يوم نصر لبوتين، وإنما يوم هزيمة في أوكرانيا.

لا يملك بوتين خيارات كثيرة لأن أغلب جنوده مرهقون وهدفنا أن يفشل في غزو أوكرانيا.

بوتين يزعم أن هناك قواعد للناتو في أوكرانيا وهذا غير صحيح، والناتو لم يخطط لغزو روسيا.

أسلحة ثقيلة وذخائر في طريقها إلى أوكرانيا وننسق في هذا المجال لضمان وصولها.

بوتين يجب أن يفشل في أوكرانيا ونحن لا نملي على كييف أي مسار تفاوضي لإنهاء الحرب.

منذ 8 ساعات

الإدارة العسكرية في أوديسا: 4 صواريخ كروز روسية تستهدف المدينة أطلقت من شبه جزيرة القرم.

منذ 9 ساعات

مستشار عمدة ماريوبول:

القوات الروسية اقتحمت آزوفستال بعد مغادرة وفد الأمم المتحدة.

القوات الروسية حاولت اختراق عمليات إجلاء المدنيين ولم تنجح.





منذ 9 ساعات

الرئيس فولوديمير زيلينسكي: أوكرانيا لن تدع روسيا تستأثر بالانتصار على النازية وانتصرنا عام 1945 وسننتصر الآن.

منذ 10 ساعات

رويترز عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي: لدينا مخزون كاف من الصواريخ والذخائر الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة للجيش.

منذ 10 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني تخضع لعقوبات تجارية وبوتين يجب أن يفشل في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة

الاستخبارات البريطانية: من المحتمل أن يكون مخزون روسيا من الذخائر الموجهة بدقة قد استنفد بسبب طول أمد الحرب، وهو ما دفع موسكو إلى استخدام ذخائر قديمة وأقل دقة وسهلة الاعتراض.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

منذ 12 ساعة

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية: على الاتحاد النظر في مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسي لإعادة إعمار أوكرانيا عقب انتهاء الحرب.

منذ 16 ساعة

رويترز: اليابان توافق من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط الروسي، وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن هذا القرار صعب للغاية، وهو جزء من جهود مجموعة السبع لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

منذ 16 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية: الحكومة البريطانية تعلن عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا، تشمل حظرا للصادرات يستهدف الصناعة الروسية، وزيادة في الرسوم الجمركية على واردات معدني البلاتين والبلاديوم من هاتين الدولتين.

وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفليليان: العقوبات الجديدة ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية.