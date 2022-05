لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ 75 في ظل تصاعد القصف الجوي والمدفعي الروسي في محاولة من أجل السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مروحيات بضواحي مدينة أوديسا جنوب شرقي أوكرانيا، ومن جانبه قال الجيش الأوكراني إنه دمر قاعدة للقوات الروسية في إحدى قرى منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وذكر سرهي هايداي حاكم منطقة دونيتسك للجزيرة أنه لولا قوة الخطوط الدفاعية الأوكرانية لكانت القوات الروسية الآن في شوارع مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك، وهما من كبريات حواضر إقليم دونباس.

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يخطط لغزو روسيا، نافيا اتهامات موسكو للحلف بامتلاك قواعد داخل أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 75 من الحرب:

هيئة الأركان الأوكرانية:

الخارجية الأميركية:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

رئيسة وزراء مولدوفا:

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: رئيسة المفوضية تلتقي اليوم رئيس الوزراء المجري لمناقشة أمن الطاقة في أوروبا.

زعيم الانفصاليين في دونيتسك: مسألة الانضمام إلى روسيا سنبت فيها بعد إكمال السيطرة على حدودنا.

المستشار الألماني:

وزيرة خارجية إستونيا للجزيرة:

وكالة الأنباء الفرنسية: ماكرون يدعو إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصا.

مراسل الجزيرة: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يصل إلى أوديسا.

رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تنفذ عملية اقتحام لمجمع آزوفستال في ماريوبول.

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين:

القيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية: قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة معادية فوق منطقة أوديسا.

#Ukraine: One of the M777A2 155mm howitzers supplied by Western states to Ukraine seen being towed somewhere in #Odessa Oblast.

These are very capable systems with range of 40 km when used with Excalibur GPS-guided projectiles- 100 of these howitzer were donated to UA in total. pic.twitter.com/cLdyvoNEfO

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 8, 2022