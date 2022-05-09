إسرائيل.. الشرطة تعتقل سيدة بتهمة توجيه رسائل تهديد لرئيس الوزراء وعائلته

أعلنت الشرطة الإسرائيلية -اليوم الاثنين- أنها اعتقلت مواطنة بمدينة عسقلان جنوبي البلاد للاشتباه بتوجيهها رسالتي تهديد إلى عائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت الشرطة -في تصريح مكتوب- "في إطار عملية مشتركة للشرطة وجهاز الأمن العام تم اليوم اعتقال مواطنة تبلغ من العمر 65 عامًا من سكان جنوب البلاد، للاشتباه في إرسالها رسائل تهديد إلى أعضاء أسرة رئيس الوزراء".

وأشارت إلى أن التحقيق مستمر مع المرأة الإسرائيلية من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية مرتين خلال أبريل/نيسان الماضي عن تلقي عائلة رئيس الوزراء رسالتي تهديد تضمنت كل واحدة منهما رصاصة حية، وُجهت الأولى إلى زوجته والأخرى لابنه.

وفتح جهاز المخابرات تحقيقا بعد تلقي العائلة الرسالتين التي يعتقد أن السيدة نفسها من تقف وراءهما، كما عزز الجهاز الحراسة حول منزل بينيت وعائلته.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المشتبه بها من عسقلان ومن مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وأنه سبق لها أن وصفت بينيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "خائن" و"قاتل".

يشار إلى أن بينيت تعرض مرارا لتهديدات بالقتل والإيذاء الجسدي حيث تم في أغسطس/آب الماضي تقديم لائحة اتهام ضد رجل (45 عاما) متطرف من مستوطنة "كريات غات" (جنوب) اتصل بمركز الشرطة وهدد بإيذائه، واعترف لاحقا أنه كان بالفعل يخطط لذلك.

كما سبق أن اعتقلت الشرطة إسرائيليا آخر -من جنوب البلاد- هدد في تعليق على منشور لبينيت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحرق منزله واصفا إياه بـ"الدكتاتور".

ويتولى نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" اليميني، منصب رئيس الوزراء منذ 13 يونيو/حزيران 2021 بعد أن تمكن من إسدال الستار على 12 عاما متواصلة قضاها سلفه رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في المنصب.