مدير سي آي إيه: حسابات الصين بشأن تايوان تتأثر بحرب أوكرانيا

قال مدير الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز إن حرب روسيا على أوكرانيا أثرت على حسابات الصين فيما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يسمح لنفسه بخسارة الحرب في أوكرانيا رغم المقاومة الأوكرانية الشرسة للهجوم الروسي.

وأضاف بيرنز، الذي كان يتحدث في مؤتمر لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية في واشنطن، أن القيادة الصينية "صدمت بالمقاومة الأوكرانية الشرسة للغزو الروسي، وبالثمن الاقتصادي الذي تدفعه روسيا".

وقال "لا أظن للحظة أن ذلك سيضعف من إصرار الصين على السيطرة على تايوان، لكني أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على حساباتهم فيما يتعلق بتوقيت وكيفية قيامهم بذلك".

ومضى مسؤول أكبر جهاز استخباراتي أميركي بالقول "هذه أشياء يعكفون على دراستها بعناية فائقة"، في إشارة إلى الصينيين، لكن بيرنز حذر من أن ذلك لن يغير من أهداف بكين بعيدة المدى.

