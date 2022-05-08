لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ74، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب أوكرانيا وشرقها، من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال في ماريوبول.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني إن كييف تسعى لإخراج المقاتلين من المجمع، وسط توقعات بعملية عسكرية روسية واسعة في المنطقة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 74 من الحرب:

منذ 39 ثانية

المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: روسيا وضعت نفسها في قائمة الدول الراعية للإرهاب باستهدافها للمدنيين.

منذ 52 دقيقة

رويترز عن كتيبة آزوف التابعة للجيش الأوكراني:

نحتاج إلى دعم عاجل من الحكومة.

نحتاج لطرف ثالث لضمان وقف إطلاق النار لإجلاء الجرحى وانتشال جثث القتلى من مجمع آزوفستال.

منذ 58 دقيقة

انفصاليو دونيتسك: إجلاء 145 مدنيا اليوم من ماريوبول إلى بلدة بيزيمنوي الخاضعة لسيطرتنا.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية البريطانية: الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا يرقى إلى جرائم حرب.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات عنيفة في شمال وغرب مدينة دونيتسك.

منذ 3 ساعات

وزير الصحة الأوكراني:

تضرر 500 مستشفى ومقتل وجرح عشرات الأطباء منذ بدء الحرب.

البنية التحتية للرعاية الصحية تعرضت لأضرار بالغة وفي بعض الحالات لا يمكن إصلاحها.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجار قوي في مدينة أوديسا.

منذ 5 ساعات

رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج" تصل إلى كييف للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا قبل 77 عاما.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ من طراز إس ٣٠٠ في مقاطعة خاركيف.

منذ 6 ساعات

إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط قاذفتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 24 وتدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: قصف أوكراني بصواريخ توشكا على السكان المدنيين في خيرسون.

منذ 9 ساعات

حاكم مقاطعة ليسيتشانسك: مقتل 60 مدنيا في قصف القوات الروسية مدرسة لجأ إليها مدنيون.

منذ 10 ساعات

رويترز: الرئيس الشيشاني يقول إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا الأوكرانية.

منذ 16 ساعة

الرئيس الأوكراني:

نستعد للمرحلة الثانية لإجلاء الجنود والأطباء الجرحى من مجمع آزوفستال لكن العملية صعبة جدا.

قواتنا المسلحة ومقاومتنا الشعبية وحدهما كفيلتان بإيقاف الغزو الروسي غير الإنساني.

أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال بماريوبول.

منذ 17 ساعة

سلطات لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية قصفت مدرسة يختبئ فيها نحو 90 مدنيا في قرية قرب مدينة ليسيتشانسك.

وزير الخارجية الأوكراني: نحن بحاجة إلى محكمة خاصة لجريمة العدوان على أوكرانيا ومحاسبة القيادة الروسية.

منذ 17 ساعة

الدفاع الروسية: اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال في ماريوبول.

وزير الصحة الأوكراني: مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب.