في وقت كثفت فيه الدول الغربية زيارات مسؤوليها للعاصمة الأوكرانية كييف لإظهار الدعم لها، أعلنت دول مجموعة السبع حظرا أو إلغاء تدريجيا لواردات النفط الروسي. في حين أعلنت موسكو أن بمقدورها تدمير دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) خلال 30 دقيقة إذا اندلعت حرب نووية.

وأعلن البيت الأبيض أن "مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم بحظر أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسي". وقال بيان صادر عن الرئاسة الأميركية إن هذا القرار "سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد (فلاديمير) بوتين ويحرمه من عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه".

لكن البيان لا يوضح ماهية التزامات كل عضو من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا -رئيسة المجموعة لهذا العام- وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وقد عقدت مجموعة السبع اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الفيديو، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد عقد الاجتماع في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا اليوم الأحد، الثامن من مايو/أيار، عشية العرض العسكري في روسيا في التاسع من مايو/أيار، احتفالا بذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

يذكر أن حظر استيراد النفط والغاز من روسيا شكل نقطة خلافية بين دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وواصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مفاوضات مكثفة لفرض حظر على النفط الروسي في ظل ضغط متزايد عليها لاتخاذ قرار في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن اليوم الأحد فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا طالت وسائل إعلام وأثرياء روسا، وخدمات الاستشارة والمحاسبة التي يعد الأميركيون والبريطانيون رائدين فيها.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على تصدير منتجات أميركية إلى روسيا، شملت مجموعة كاملة من السلع من الجرافات إلى أنظمة التهوية، مرورا بالسخانات. كما أعلنت اليوم الأحد أنها ستفرض قيودا على التأشيرات على 2600 شخصية روسية وبيلاروسية، فضلاً عن فرض عقوبات على مسؤولين في مصرفي سبيربنك وغازبروم بنك.

وكانت بريطانيا قد استبقت القمة بإعلانها نيتها تقديم مليار و600 ألف دولار أميركي في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا.

ووصفت الوزارة الخزانة البريطانية، في بيان، هذا التعهد بأنه أعلى معدل إنفاق عسكري بريطاني على الصراع منذ ذروة الحملات في العراق وأفغانستان، وفق تعبيرها.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022