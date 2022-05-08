انتخابات لبنان.. انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين

يدلي، اليوم الأحد، أكثر من 194 ألف لبناني من المقيمين في أوروبا وأفريقيا وكندا وأستراليا والقارة الأميركية، إضافة إلى دولة الإمارات، بأصواتهم في الانتخابات النيابية، وذلك في الأماكن التي حددتها وزارة الخارجية اللبنانية.

وكان اللبنانيون المقيمون في 10 دول عربية وإيران اقترعوا أول أمس في أماكن وجودهم داخل الممثليات الدبلوماسية لبلادهم، حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 59%. وهذه الدول هي السعودية، مصر، إيران، قطر، الأردن، سلطنة عمان، الكويت، العراق، البحرين، سوريا.

ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المسجلين في هذه الدول العربية 31 ألفا من أصل 225 ألف ناخب مغترب مسجلين في أنحاء العالم.

وأفادت الخارجية اللبنانية أن أستراليا هي أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين ليلة السبت الأحد، وستكون الولايات المتحدة آخر دولة تفتح فيها صناديق الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين.

Grateful to monitor the #LebanonElections in France, volunteering with LADE for the second election in a row 🇱🇧 #إنتخابات_المغتربين #لبنان_ينتخب pic.twitter.com/kNecM1wNtO — Khawla Nasredin (@KNasredin) May 8, 2022

جدوى التصويت

وذكر تقرير مراسل الجزيرة في باريس محمد البقالي أن ثمة انقساما يسود في أوساط الجالية اللبنانية في فرنسا، بين من يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات للمساهمة في التغيير، وبين من لا يرى فيها أي فائدة.

وتجري الانتخابات النيابية داخل لبنان لاختيار 128 نائبا يوم الـ 15 من الشهر الجاري، وتتنافس في الاقتراع 103 قوائم تضم 718 مرشحا، موزعين على 15 دائرة انتخابية.

وتجرى الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إذ تتوزع المقاعد على النحو الآتي: 28 للطائفة السنية، 28 للشيعة، 8 للدروز، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها "هيئة الإشراف على الانتخابات" وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات.

كما يحق لهيئات المجتمع المدني المختصة، تحت إشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، وفقا لشروط معينة.