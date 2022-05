انتخابات لبنان.. انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين

يدلي، اليوم الأحد، أكثر من 194 ألف لبناني من المقيمين في أوروبا وأفريقيا وكندا وأستراليا والقارة الأميركية، إضافة إلى دولة الإمارات، بأصواتهم في الانتخابات النيابية، وذلك في الأماكن التي حددتها وزارة الخارجية اللبنانية.

وكان اللبنانيون المقيمون في 10 دول عربية وإيران اقترعوا أول أمس في أماكن وجودهم داخل الممثليات الدبلوماسية لبلادهم، حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 59%. وهذه الدول هي السعودية، مصر، إيران، قطر، الأردن، سلطنة عمان، الكويت، العراق، البحرين، سوريا.

ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المسجلين في هذه الدول العربية 31 ألفا من أصل 225 ألف ناخب مغترب مسجلين في أنحاء العالم.

وأفادت الخارجية اللبنانية أن أستراليا هي أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين ليلة السبت الأحد، وستكون الولايات المتحدة آخر دولة تفتح فيها صناديق الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين.

Grateful to monitor the #LebanonElections in France, volunteering with LADE for the second election in a row 🇱🇧

#إنتخابات_المغتربين #لبنان_ينتخب pic.twitter.com/kNecM1wNtO

— Khawla Nasredin (@KNasredin) May 8, 2022