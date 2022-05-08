الغنوشي: نظام سعيد بات معزولا في العالم.. مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة دعما لرئيس الجمهورية

شارك المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد في وقفة وسط العاصمة للمطالبة بتحقيق أهداف مسار 25 يوليو/تموز الماضي، والدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، فيما قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن نظام الرئيس سعيد بات معزولا في العالم.

وشاركت في الوقفة -التي جرت في شارع الحبيب بورقيبة- مجموعات من تنسيقيات داعمة للرئيس سعيد من محافظات تونسية، إضافة إلى أطراف سياسية مثل حزب "التحالف من أجل تونس".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب فيها "لا رجوع إلى الوراء، محاسبة، محاسبة.. لا صلح ولا مفاوضة"، "لا حوار ولا استفتاء ولا انتخاب قبل المحاسبة".

وقالت مراسلة الجزيرة في تونس ميساء الفطناسي إن وقفة أنصار الرئيس دعا إليها أنصار حراك 25 يوليو، وطالب المشاركون في الوقفة بمحاسبة المسؤولين عن المنظومة السياسية السابقة، كما رفعوا شعارات تدعو إلى "تطهير القضاء".

وتتزامن هذه الوقفة مع تصاعد الأزمة السياسية بين سعيد ومعارضيه عقب إعلانه عن تعديل قانون هيئة الانتخابات والإعداد لصياغة دستور جديد.

تصريح الغنوسي

في المقابل، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي اليوم الأحد إن نظام الرئيس قيس سعيد بات معزولا في العالم، واصفا الأوضاع الاقتصادية في تونس بأنها تسير من سيئ إلى أسوأ.

وأضاف الغنوشي في لقاء مع أعضاء أحد فروع حزبه في العاصمة التونسية أنه مستبشر بمستقبل تونس، معتبرا أن ما وصفه بالانقلاب لن يكون إلا مرحلة وقتية فقط، وستعود تونس إلى العمل بالدستور شيئا فشيئا من أجل وضع حد للدكتاتورية، وفق تعبيره.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية اتخذها رئيس الجمهورية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، فيما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".

وقبل بضعة أيام قال الرئيس التونسي إنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة صياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها جمهورية جديدة، ويرتقب أن يُجرى استفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز المقبل، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021.