السعودية.. الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوص طبية

أُدخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة غربي المملكة لإجراء فحوص طبية.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه أجري للملك سلمان (86 عاما) ظهر اليوم فحص بالمنظار للقولون، وكانت النتيجة سليمة. وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

وكان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في 16 مارس/آذار لإجراء "فحوص طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما خضع في يوليو/تموز 2020 لعملية استئصال المرارة، وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 1935 في الرياض، وهو الابن الـ25 لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود.

وبويع ملكا في يناير/كانون الثاني عام 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.