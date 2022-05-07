يختزل شمال لبنان ذروة الصراع بين الأقطاب السياسية التقليدية والمدنية حول "الصوت السني" بعد غياب المستقبل عن المنازلة الانتخابية، فطرابلس التي لم تصحُ من فاجعة غرق "قارب الموت" وفقدان ما لا يقل عن 23 راكبا في قعر البحر تكتسح صور المرشحين شوارعها وأبنيتها.

بيروت- داخل محله الصغير، يحني اللبناني أحمد كبارة ظهره لتوضيب الخضار التي أضحت بسعر اللحوم وفق تعبيره، وينتظر عبور الزبائن من "طريق الجديدة" في بيروت التي يعمل فيها منذ 40 عامًا. يُدرك الرجل الذي عاش عقودًا من أطوار منطقته أن الأزمة الاقتصادية نتيجة انهيارات كثيرة عمّقت يأسهم وشعور الغربة داخل منطقتهم ووطنهم.

نسأله عن موقفه من الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/أيار 2022، فيردّ سريعًا "إنني مقاطع".

هنا في "طريق الجديدة" يتكثف الولاء لتيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري، وتحديدًا بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وبين أبنيتها، تتدلى صورة عملاقة لرفيق الأب وسعد الابن، ممهورة بعبارة "يلي خلف ما مات". وعلى بُعد شارعٍ منها، نلحظ صورة أخرى لسعد الحريري منسية من أيام تكليفه الشهير الذي دام نحو 9 أشهر من دون تشكيل الحكومة، وموقعة بشعار ثلاثي "نور لبنان بتكليفك".





يكتسب تيار المستقبل في طريق الجديدة حيثية فريدة لا ترتبط بتقديمات خدماتية وإنمائية، بل لأنه ملأ فراغًا سياسيًّا لمنطقة تعبر عن انتمائها لسعد الحريري بصفته وريثا لرفيق الحريري.

وفي لحظات استقطاب مصيرية شهدها لبنان بعد 2005 وأدت إلى فرزه بين معسكري 8 و14 آذار، وما تلاها من اضطرابات بلغت ذروتها بأحداث 7 مايو/أيار 2008 التي كادت تجرّ البلاد إلى فتنة أهلية وطائفية، كان يصدح أهالي طريق الجديدة بشعار "الله، حريري، طريق الجديدة"، وكان ذلك ردًّا تلقائيًّا على شعار مضاد لأهالي الضاحية الجنوبية ينادي "الله، نصرالله، والضاحية كلها".

تاريخيًّا، كانت طريق الجديدة أحد معاقل الفصائل الفلسطينية، وكانت جدرانها إبان الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 تظللها صور جمال عبد الناصر وياسر عرفات. وكان ملعبها البلدي، الذي شهد مباريات طاحنة بين فريقي كرة قدم "الأنصار" (يؤيده معظم أهالي بيروت حيث نفوذ المستقبل) و"النجمة" (يؤيده معظم أهالي الضاحية حيث نفوذ حزب الله)، أشبه بمنصة لسجال يتردد على مدرجاته بأصداء هذه الشعارات وغيرها، فأضحى جزءًا من ذاكرة المنطقة وصناعة خطابها السياسي.

لكن مضمون هذا الخطاب تبدّد في السنوات الأخيرة، وتقدمت صراعات أخرى تدور على أعتاب الانتخابات في فلك التوازنات الطائفية والسياسية والمناطقية، وتبدو طريق الجديدة كمنطقة انتهت فيها كل أشكال الحروب والصراعات والحركات السياسية، كما يعبر عنها ابنها بائع الخضار.

وهنا، يترحم أحمد كبارة على "شهيدنا رفيق الحريري"، ويقول للجزيرة نت "إن لحظة اغتياله كانت اغتيالًا سياسيًّا لمشروعه ولدور الطائفة السنّية وأبنائها ومناطقها بلبنان، كأن تاريخها توقف في 14 فبراير/شباط 2005، ثم دفعنا ثمن تسويات سعد الحريري مع خصومه". ويرى أن شريحة واسعة لا تقاطع الانتخابات لأجل سعد الحريري فحسب، "بل لأننا متروكون منذ مات أبيه، ولم يحرز نضالنا السياسي أي تقدم لدورنا وحضورنا ضمن المعادلة اللبنانية".

وإذا كان مشهد "طريق الجديدة" يوحي بمقاطعة الانتخابات تماهيًا مع تعليق الحريري لعمله السياسي والانتخابي، فإن الواقع لا ينسحب على مناطق أخرى ذات غالبية سنّية، لا في بيروت ولا جنوبًا ولا شمالًا.

معركة بيروت

في دائرة بيروت الثانية، حيث الغالبية السنية، تتنافس 9 لوائح انتخابية، بينها 3 لوائح تجسد القوى التقليدية، و6 لوائح تمثل قوى المجتمع المدني وتحمل شعار التغيير، وجميعها تتحضر للانتخابات بحسابات استثنائية، كونها تخوضها لأول مرة بلا تيار المستقبل وزعيمه الذي يمتلك أكبر تكتل برلماني للطائفة السنية في لبنان.

ولهذه الدائرة 11 مقعدًا برلمانيًّا، بينها 6 مقاعد مخصصة للطائفة السنية. وتظهر حيويتها الانتخابية من رأس بيروت إلى عين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والمرفأ والباشورة والمزرعة والمصيطبة، ومعظم أحيائها تغزوها يافطات عملاقة تسعى عبرها القوى المتنافسة لجذب الأصوات السنية وتحذر من مقاطعة الانتخابات.

مثلًا، ترفع لائحة "بيروت تواجه" المدعومة من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة شعارات عدة منها "صوتك بـ15 أيار بيسقط 7 أيار" و"بيروت رح ترجع"، كتصويب للمعركة ضد حزب الله، وتحث الناخبين على الاقتراع بمقولة "صوتك واجب".

كذلك تفعل لائحة "بيروت بدها قلب" المدعومة من النائب فؤاد المخزومي الذي يسعى للتقدم في ظل غياب الحريري، وترفع لائحته شعارات منها "صمتنا بعتم بيروت مرة تانية".

وفي الدائرة نفسها تحظى جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) بحيثية واسعة، وتعدّ حليفة رئيسة لحزب الله عبر نائبها عدنان الطرابلسي الذي شكل لائحة "لبيروت"، ويرى مراقبون أن آلاف الأصوات السنية ببيروت تصب في مصلحتها.

في حين تسعى بعض لوائح المجتمع المدني للاستفادة من حالة المعارضة في بيروت الثانية، وجذب الناخبين السنة إليها لتسجيل خرقٍ بإحدى المقاعد، وفي طليعتها لائحة "بيروت التغيير".

وفي إحدى المحال التجارية في بيروت، يقول اللبناني ماهر قباني للجزيرة نت "سأعطي صوتي لمن أراه مناسبًا، لا بد أن نقترع وألا نتأثر بدعوات المقاطعة، لأن صوتنا مصيري في الانتخابات".

معركة صيدا

تعدّ صيدا الجنوبية التي يتحدر منها الرئيس رفيق الحريري معقلًا تاريخيًّا لتيار المستقبل منذ تأسيسه في التسعينيات. وبعد اغتيال الحريري تجسد ثقل التيار بالمدينة ليس عبر زعيمه سعد الحريري بل عبر عمته بهية الحريري، وهي نائبة عن أحد مقعديه السنّيين إلى جانب النائب أسامة سعد.

وحتى الآن يرى كثيرون أن رئيسة كتلة المستقبل البرلمانية بهية الحريري رغم عزوفها عن الترشح تماهيًا مع قرار الحريري ما زالت رقمًا صعبًا في صيدا، نظرًا لحيثيتها الشعبية التي اكتسبتها بحضورها مختلف المناسبات وتقديم الخدمات لأبناء منطقتها.

ويتحدث أبناء من صيدا للجزيرة نت عن حركة انتخابية تكثفت في الأسابيع الأخيرة، وتتعاطى شريحة واسعة مع غياب المستقبل كأمرٍ واقع إذ تشهد صيدا انتشارًا واسعًا للافتات الانتخابية، من دون غياب صور الرئيسين رفيق وسعد الحريري.





ويرى البعض أن معركة صيدا تدور حول من سيفوز بمقعد بهية الحريري، من دون أن يعني ذلك الفوز بحالتها الشعبية.

وصيدا هي قضاء ضمن دائرة الجنوب الأولى، وفيها مقعدين للسنة، إلى جانب 3 مقاعد في جزين ضمن الدائرة نفسها (مقعدان مارونيان ومقعد للروم الكاثوليك). وفيها يتنافس نحو 12 مرشحًا على مقعدين للطائفة السنية وهم مرشحون ضمن 7 لوائح، بينها لائحة مدعومة من ثنائي حزب الله وحركة أمل هي "الاعتدال قوتنا"، ونحو 4 لوائح عن المجتمع المدني. وعلى أحد هذين المقعدين تتقدم لائحة "ننتخب للتغيير" التي يرأسها النائب أسامة سعد، ويبدو مصير المقعد الثاني غامضًا في ظل عدم ترشح بهية الحريري، في حين شكل المرشح يوسف النقيب الذي كان رئيسًا لماكينتها الانتخابية لائحة بالتحالف مع حزب القوات اللبنانية.

ولم تعلن بهية الحريري موقفا سلبيا أو إيجابيا لجهة مشاركة أبناء صيدا، كما لم تدعم رسميا أي لائحة، ويترقب كثير من مناصريها كلمة سرها، سواء لجهة الدعوة للمقاطعة أو الاقتراع أو الالتزام بموقف حيادي.

معركة الشمال

يختزل شمال لبنان ذروة الصراع بين الأقطاب السياسية التقليدية والمدنية حول "الصوت السني" بعد غياب المستقبل عن المنازلة الانتخابية، فطرابلس التي لم تصحُ من فاجعة غرق "قارب الموت" وفقدان ما لا يقل عن 23 راكبًا في قعر البحر تكتسح صور المرشحين شوارعها وأبنيتها.

وفي ساحة التل نسأل اللبناني محمد العلي عن موقفه من الانتخابات، فيجيب حائرًا "أشعر بالضياع، وأشاهد صور مرشحين لا أعرفهم، لا أريد المقاطعة ولا أعرف لمن أمنح صوتي بسبب تشابه معظم اللوائح في شعاراتها، في حين نركض بالأزمة خلف لقمة عيشنا الباهظة التي لن تعني أحدًا بعد الانتخابات".

وعلى طول طريق محافظة عكار وقراها، تظهر صور عملاقة للمرشحين على الأعمدة وسطوح الأبنية، ولا تخلو بعض القرى من صور للرئيسين رفيق وسعد الحريري. لكن عكار التي تجسد تاريخيًّا الخزان الشعبي لتيار المستقبل تتقدم فيها الاعتبارات العائلية والقروية على نحو يجعل مقاطعة الانتخابات خيارًا غير مرحب به لدى شريحة واسعة من قياداتها وأبنائها.

وهنا تتمحور معركة المناطق ذات الغالبية السنية في دائرتي الشمال الأول والثاني: الشمال الأولى تضم مختلف بلدات وقرى عكار، وتتنافس 8 لوائح على 7 مقاعد بينها 3 مقاعد للطائفة السنية، والشمال الثانية تضم أقضية طرابلس والمنية والضنية، وسجلت العدد الأكبر للوائح في لبنان إذ بلغت 11 لائحة تضم 100 مرشح يتنافسون على 11 مقعدًا، بينها 5 مقاعد سنّية في طرابلس ومقعد في المنية واثنان في الضنية.

وما يميز هاتين الدائرتين أن معظم القوى السياسية تخوض فيها معركة انتخابية شرسة، تدور بعمقها وفق مراقبين على جذب الناخبين من الطائفة السنية. وفيهما تتنافس لوائح تضم قدامى تيار المستقبل وأحدها مدعومة من الرئيس السنيورة، وأخرى مدعومة من حزب القوات اللبنانية وغيرها من تيار المردة وأخرى في عكار مدعومة من التيار الوطني الحر، إلى جانب لائحتين مدعومتين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولوائح أخرى شكلها حلفاء حزب الله في طليعتها لائحة النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد وآخرين إضافة إلى لوائح كثيرة منبثقة عن المجتمع المدني.

لذا يرى كثيرون أن نتائج الانتخابات شمالًا سيترتب عليها كثير من مستقبل هذه المنطقة التي تعاني ظروفًا استثنائية سياسيا وأمنيا، إضافة إلى دورها المحوري في تحديد طبيعة التمثيل السني في البرلمان، وميزان القوى فيها بين مختلف أقطاب المعركة، وهو ما يدفع إلى مراقبة السلوك الانتخابي لمناصري تيار المستقبل فيها، كما في بيروت وصيدا وغيرهما.