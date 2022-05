لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ 73، في ظل اشتداد المعارك بين قوات البلدين جنوب أوكرانيا وشرقها. ومن جانبه دعا برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلى إعادة فتح موانئ مدينة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا لتفادي وقوع أزمة غذاء عالمية.

من ناحية أخرى، قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم إنها أبطلت أمس الجمعة عبوة ناسفة في مجمع يضم وكالة صحفية روسية، وأضافت أنها تفتح تحقيقا في الواقعة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 73 من الحرب:

الرئيس الأوكراني: أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال بماريوبول.

وزير الصحة الأوكراني:

وزارة الدفاع الروسية:

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA): ليس لدى الوكالة أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في حرب أوكرانيا.

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إنهاء عملية إجلاء كل الأطفال والنساء وكبار السن من مجمع آزوفستال.

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة:

الإدارة العسكرية في أوديسا: القوات الروسية أطلقت 4 صواريخ كروز على المدينة ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن.

مراسل الجزيرة: ضربة صاروخية روسية تستهدف مطار أوديسا الدولي وفرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق.

انفصاليو دونيتسك: إجلاء 50 مدنيا اليوم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

مراسل الجزيرة: قصف صاروخي يستهدف أوديسا وأعمدة الدخان تتصاعد غربي المدينة.

الخارجية الروسية:

شرطة برلين: إبطال عبوة ناسفة في مجمع يضم وكالة صحفية روسية في المدينة أمس الجمعة، وفتح تحقيق جنائي في الواقعة.

السفارة الروسية في ألمانيا: إفشال عمل إرهابي محتمل ضد صحفيين روس وعائلاتهم بمجمع سكني في برلين.

وزارة الدفاع الروسية:

الانفصاليون في لوغانسك: مقتل 27 جنديا أوكرانيا، وتدمير 7 ناقلات جند و12 مركبة خلال اليوم الماضي.

عمدة إربين، في ضواحي كييف، ألكسندر ماركوشين يعلن وصول أول قطار كهربائي إلى محطة سكة حديد إربين للمرة الأولى منذ عدة أسابيع بعد استعادة المدينة من القوات الروسية.

حاكم إقليم بولتافا: قصف روسي يستهدف البنية التحتية في مدينة خارليفكا شرقي البلاد.

الاستخبارات العسكرية البريطانية: حرب روسيا على أوكرانيا كبدتها خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما، ومنها دبابة "تي-90 إم" (T-90M) أكثر الدبابات الروسية تطورا.

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يدعو لإعادة فتح موانئ مدينة أوديسا (جنوب غربي أوكرانيا) لتفادي أزمة جوع عالمية.

