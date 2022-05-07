بيونغ يانغ تطلق صاروخا جديدا.. تحذيرات أميركية يابانية من تجربة نووية بكوريا الشمالية لأول مرة منذ 2017

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت صاروخا باليستيا من غواصة على ما يبدو، في أحدث تجاربها الصاروخية التي زادت وتيرتها في المدة الأخيرة، وقد حذرت الولايات المتحدة من أن بيونغ يانغ قد تختبر قريبا قنبلة نووية لأول مرة منذ عام 2017.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى قبالة ساحلها الشرقي نحو الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.

ووفقا لجيش كوريا الجنوبية، يُعتقد أن الصاروخ أطلق من غواصة في منطقة سينبو حيث توجد غواصات لجيش كوريا الشمالية ومعدات لاختبار هذا النوع من الصواريخ.

وكذلك أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عبر تويتر أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا يبدو أنه صاروخ باليستي، كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إن المقذوف سقط خارج مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قوله إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا "أمر غير مقبول ويمثّل تهديدا للمجتمع الدولي".

وكانت كوريا الجنوبية واليابان قالتا إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقبل نحو أسبوع، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالإسراع في تطوير الترسانة النووية لبلاده حين كان يشهد عرضا عسكريا ضخما، إذ لا تزال المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية لبلاده متوقفة مع الولايات المتحدة.

وقد توقف نظام كيم جونغ أون عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية منذ عام 2017، لكنه أعاد الكرّة جزئيا بإطلاقه صاروخا عابرا للقارات في نهاية مارس/آذار الماضي، ويتوقع كثير من المراقبين أن يختبر أيضا سلاحا نوويا كما فعل 6 مرات بين عامي 2006 و2017.

التقديرات الأميركية

وحذرت الولايات المتحدة أمس الجمعة من أن كوريا الشمالية قد تجري هذه التجربة النووية المحتملة قريبا، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار على الرغم من الجمود الدبلوماسي الحالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن بيونغ يانغ "تجهز موقع بونغي ري للتجارب، وقد تكون جاهزة لإجراء تجربة هناك هذا الشهر، وستكون هذه تجربتها النووية السابعة".

وأضافت أن "هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها"، مؤكدة أن الإدارة الأميركية أطلعت حلفاءها على هذه المعطيات وستواصل "تنسيقها الوثيق معهم".

وكذلك صرح وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي اليوم السبت بأن كوريا الشمالية قد تتمكن من إنهاء التحضيرات لتجربة نووية في الشهر الجاري.

ومنذ أسابيع يقول مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على بناء جديد في موقع بونغي ري، وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية، وإن بيونغ يانغ قد تختبر قريبا قنبلة أخرى.

وموقع بونغي ري مغلق رسميا منذ عام 2018 وتصريح بورتر بأن الموقع قد يكون مهيأ هذا الشهر هو أكثر تحديدا فيما يتعلق بوقت محتمل لإجراء التجربة، وهو أول تصريح من نوعه لمسؤول أميركي بهذا الخصوص.