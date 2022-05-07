تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

نصب إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من 5 سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية، ودعا خلال خطاب التنصيب إلى التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا "أكثر استقلالا".

وجاء التنصيب بعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون (44 عاما) في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، والذي جرى في 24 أبريل/نيسان الماضي، والذي تغلب فيه ماكرون على منافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بحصوله على 58.55% من الأصوات.

ودعا الرئيس في كلمة مقتضبة بمناسبة تنصيبه إلى "التحرك دونما هوادة" لتكون فرنسا "أكثر استقلالا" مشددا على الحاجة إلى الابتكار في وقت تواجه فيه فرنسا وأوروبا تحديات غير مسبوقة على حد قوله، وأضاف ماكرون أن ولايته الثانية ستكون جديدة، وليست استمرارا لولايته الأولى.

وتبدأ الولاية الرئاسية الثانية لماكرون رسميا في 14 من الشهر الحالي، ومن المنتظر أن يعين رئيسا جديدا للوزراء عقب بدء ولايته الثانية رسميا، على أن تجري الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران المقبل.

ويشارك ماكرون غدا في مراسم ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الثامن من مايو/أيار 1945، ثم ينتقل الاثنين إلى مدينة ستراسبروغ بمناسبة يوم أوروبا، ليلقي خطابا في البرلمان الأوروبي، قبل أن يتوجه إلى برلين للاجتماع بالمستشار الألماني أولاف شولتز، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه.