اليمن.. مقتل قائدين رفيعين في اشتباكات بمقر الحزام الأمني في الضالع

أفادت مصادر محلية بمقتل قائدين عسكريين رفيعين وسقوط جرحى خلال اشتباكات في مقر قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت هذه المصادر إن وليد الضامي نائب قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة، ومحمد الشوبجي قائد اللواء السادس مقاومة، قتلا في الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الجمعة عقب إحضار معتقلين من إحدى المديريات إلى مقر الحزام الأمني بالمحافظة.

وتعد محافظة الضالع المعقل الرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، وإليها ينتمي معظم قادته، وأبرزهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس.

ونهاية مارس/آذار الماضي اغتال مسلحون مجهولون، في عدن جنوبي اليمن، العقيد كرم المشرقي قائد القطاع الثامن بقوات الحزام الأمني.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي منذ أغسطس/آب 2019، وتشهد هذه المدينة بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات متصارعة تابعة له.