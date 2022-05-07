موسكو تعلن إحباط عملية لاستهداف صحفيين روس في برلين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إحباط "هجوم إرهابي" ضد الصحفيين الروس في العاصمة الألمانية برلين، في حين قالت الشرطة الألمانية إنها أبطلت عبوة ناسفة في مجمع يضم وكالة صحفية روسية وفتحت تحقيقا جنائيا في الواقعة.

وطالبت الخارجية الروسية الدول الغربية ودول حلف الناتو باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الروس وأسرهم.

وشدّدت على أن الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تقدم تقييمًا محايدًا لـ"هذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية: حرية التعبير وسلامة الصحفيين".

وقال متحدث باسم شرطة برلين، ردا على سؤال من رويترز، إنه تم إتلاف أداة عُثر عليها في مبنى سكني يضم وكالة أنباء روسية في منطقة شتجليتز في برلين أمس الجمعة.

وأضاف أن محققين جنائيين وممثلي ادعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداة والغرض منها، مشيرا إلى أن مزيدا من التفاصيل عن الواقعة ستُعلن اليوم السبت.

من جانبها، قالت السفارة الروسية إن الشرطة الألمانية أحبطت محاولة محتملة لتنفيذ عمل إرهابي ضد صحفيين روس وعائلاتهم يعيشون في مجمع سكني تابع لروسيا في برلين.

وحسب البعثة الدبلوماسية، تحطمت نافذة إحدى شقق المنزل بعد ظهر الجمعة، جراء زجاجة ألقيت من الشارع. وأثناء التفتيش اللاحق للموقع، عُثر على جسم مشبوه مخبأ في المنزل، يتكون من علبة كبيرة مملوءة بسائل، بالإضافة إلى زجاجة بلاستيكية وأسطوانة غاز مربوطة بأسلاك.

وأضافت السفارة أن ضباط إنفاذ القانون الألمان الوافدين قاموا بإجلاء السكان على وجه السرعة وطوقوا المجمع واستدعوا إدارة الإطفاء وخبراء المتفجرات، لافتة إلى أن الخبراء أكدوا أن العنصر يفترض أنه عبوة ناسفة، ونظرا لخطورة حركته فقد تقرر تعطيله على الفور.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف "تدخلا" في سيادتها.