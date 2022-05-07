سوريا.. طائرات مجهولة تقصف جسرا قرب دير الزور

ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) -اليوم السبت- أن اعتداء جويا استهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور شرقي البلاد، من دون أن تحدد الوكالة طبيعة الهجوم ونتائجه.

وأفاد موقع "جسر" الإخباري -التابع للمعارضة السورية بريف دير الزور- بأن انفجارين عنيفين سمعا في أرجاء مدينة دير الزور صباح اليوم السبت، تزامنا مع تحليق طائرات في الأجواء.

وأضاف الموقع أن الانفجارين نتجا عن غارات جوية شنتها الطائرات على جسر شيدته مليشيات إيران وقوات النظام في وقت سابق.

وحويجة كاطع هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات الذي يمر من مدينة دير الزور، وتبعد نحو 100 متر عن قرية الحسينية شمالاً، وعن الجسر المعلق غربا، وحي الحويقة جنوبا، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 2 كيلومتر مربع فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.

وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري في دير الزور ومنطقة البوكمال (شرق) وجودا كثيفا للمجموعات التابعة لطهران، التي تتم إدارتها من "الحرس الثوري" الإيراني.

وتتعرض مواقع المجموعات التابعة لإيران في سوريا لقصف من طائرات إسرائيلية وأميركية بشكل متكرر منذ سنوات.