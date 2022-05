3 قتلى بهجوم قرب تل أبيب.. إسرائيل تطارد المنفذين وتنشر صورهما وتتوعد المحرضين "بدفع ثمن باهظ" وتمدد إغلاق الضفة وغزة

تواصل قوات كبيرة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط واسعة النطاق في محيط مدينة إلعاد الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر (شرق مدينة تل أبيب) بحثا عن مهاجميْن نفذا مساء أمس الخميس عملية أوقعت 3 قتلى على الأقل و4 جرحى، تزامنا مع إحياء إسرائيل ذكرى تأسيسها على أراضي فلسطين أو ما تسميه "يوم الاستقلال"، حسب ما أفاد به مسعفون.

وقالت منظمة الإسعاف الطبي "نجمة داود الحمراء" في إسرائيل إن 3 من الجرحى حالتهم حرجة.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية -اعتمادا على مصادر أمنية- أن يكون منفذا هجوم إلعاد من سكان الضفة الغربية. في حين طالبت بلدية إلعاد السكان بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب.

وقد نشرت الشرطة وسلطات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة صور وأسماء شابين من قرية رمانة غرب جنين. وادعت سلطات الأمن الإسرائيلية أن الصور هي لمنفذَي الهجوم في مدينة إلعاد قرب تل أبيب. وهما أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير أحدهما في الـ19 من العمر والآخر يبلغ عشرين عاما.

ووصف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري نشر هذه المعلومات بأنه خطوة غير عادية من سلطات الأمن والمخابرات الإسرائيلية، حيث طالبت الجمهور بالمساعدة في الوصول إليهما لأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أخفقت حتى الآن في العثور على مكان وجودهما، ولا تعلم ما إذا كانا تمكنا من التسلل إلى الضفة الغربية. وأوضح أنه حتى الآن لا توجد أي عمليات مداهمة أو تواجد لقوات الاحتلال في منطقة جنين أو قرية رمانة.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت باعتقال من وصفهم "بالمخربين والمؤيدين لهم"، وأنهم "سيدفعون الثمن". جاء ذلك في ختام مشاورات أمنية قال فيها "خرج أعداؤنا للقيام بحملة قتل لليهود أينما كانوا، وسنجعل الإرهابيين والبيئة الداعمة لهم يدفعون الثمن". وأضاف بينيت "أعداؤنا انطلقوا في حملة قتل ضد اليهود أينما كانوا وهدفهم كسر روحنا وسيفشلون".

من جانبه، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس منفذي العمليات والمحرضين عليها "بدفع ثمن باهظ"، حسب تعبيره، وأعلن غانتس تمديد الإغلاق في الضفة الغربية وغزة حتى الأحد المقبل.

وقال وزير الأمن الداخلي الإٍسرائيلي عومير بارليف إن إسرائيل تكبدت ثمنا باهظا وقاسيا جدا الليلة، ولفت إلى أن الشرطة والشباك والجيش يطاردون من وصفهم "بالمخربين" منفذي عملية إلعاد وسيقبضون عليهم أحياء أو أمواتا، على حد تعبيره.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن "فرحة عيد الاستقلال انقطعت في لحظة"، مندّدا "بهجوم دموي في إلعاد".

ودعا عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير سلاح الجو الإسرائيلي إلى قصف بيت رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بالصواريخ لأنه المحرض على الهجوم، على حد زعمه.

ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "بشدة" ما وصفه بالهجوم "المروّع" الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وسط إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، مبينا أن الهجوم كان "شنيعا خصوصا في وقت كانت فيه إسرائيل تحتفل بذكرى تأسيسها"، وأكد أن الولايات المتحدة تقف "بحزم" إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.

ويأتي هذا الهجوم الأخير بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة شنّها فلسطينيون أو عرب من داخل الخط الأخضر.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم القبض على منفذي هجوم إلعاد حتى الآن، وأنه تم نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات تعقب بحثا عنهما وعن سيارة فرت من موقع الهجوم.

والأغلبية العظمى من سكان إلعاد ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهودية المتطرفة.

وكانت بني براك (مدينة أغلب سكانها من الحريديم وتقع -مثل إلعاد- في ضواحي مدينة تل أبيب الساحلية) هدفا لهجوم مماثل في مارس/آذار الماضي.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية -عبر موقعها الإلكتروني- أن شخصا قام بهجوم تضمن إطلاق نار واستعمال فأس في بلدة إلعاد، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

أما صحيفة هآرتس فنقلت عن الشرطة الإسرائيلية أن مهاجمين وصلا إلى مواقع عدة في حديقة ببلدة إلعاد وبحوزتهما سلاح ناري وفأس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تتم مطاردة مشتبه فيه بتنفيذ الهجوم في إلعاد، ويبدو أنه استخدم فأسا في هجومه، في حين بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا أولية من مكان العملية.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع أمر باستخدام كل القوات اللازمة لمنع هروب محتمل للمنفذين إلى الضفة الغربية.

ومنذ 22 مارس/آذار الماضي شهدت مدن إسرائيلية مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلا، ولا تشمل هذه الحصيلة من سقطوا جراء هجوم مساء أمس الخميس.

