طبقا لمسؤول عسكري أميركي، فقد تم تدريب 50 عسكريا أوكرانيا على يد مدربين أميركيين في قواعد عسكرية بألمانيا. وسيقوم من تم تدريبهم بمهمة استخدام هذه المدافع، إضافة لقيامهم بتدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين.

واشنطن- يوميا وعلى مدار الساعة، تصل أوكرانيا أسلحة وذخائر أميركية بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل اليدوية والملايين من الطلقات والذخائر.

وإضافة إلى تقديم السلاح، تبذل واشنطن جهودا مضنية لدعم الجانب الأوكراني استخباراتيا وماليا، مع تجنب الظهور بأنها منخرطة في مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأرجع الكثير من المحللين النجاحات العسكرية الأوكرانية إلى آلاف المدافع الخفيفة المحمولة على الكتف والتي وفرتها الدول الغربية للمقاتلين الأوكرانيين، ونجحت في استهداف الآلاف من الدبابات والمدرعات والجنود الروس.

غير أن بعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن الدور الكبير لهذه الصواريخ ليس إلا جزءا من صورة أكبر تتضمن دورا حيويا للمدافع التي تصنع الفارق في هذه الحروب. ولهذا السبب تركز الولايات المتحدة ودول أوربية أخرى كثيرا على توفير مدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية بهذه المرحلة من القتال. وتمتلك بعض دول العالم هذه المدافع، لكن أوكرانيا لم تكن من بين هذه الدول.

تعرض الجزيرة نت في صورة سؤال وجواب لبعض جوانب متعلقة بمدافع هاوتزر (Howitzer)





هل أرسلت واشنطن بالفعل مدافع هاوتزر لأوكرانيا؟

في 21 أبريل/نيسان، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده سترسل عشرات من مدافع هاوتزر لأوكرانيا، وقبل أيام أكد مسؤول عسكري أميركي أنه تم تسليم 70 مدفعا بالفعل مع ذخيرتها، وأنه تم تدريب أكثر من 50 جنديا أوكرانيا على استخدامها.

وبم تتميز هذه المدافع؟

مدفع هاوتزر M198 عيار 155 ملم، التي وصلت للقوات الأوكرانية، هي قطعة مدفعية ميدانية متنقلة يمكن سحبها وجرها بسهولة. وزاد الإقبال مؤخرا على الحصول على هذه المدافع المحمولة على شاحنات متحركة، بدلا من أنظمة المدفعية التقليدية التي تعتمد على شاسيهات مجنزرة، حيث إنها أقل تكلفة في الإنتاج، إضافة إلى قدرتها على أداء نفس المهام.

وستصبح هذه المدافع النارية التقليدية، المدعومة بالمعلومات الاستخبارية الأميركية، إضافة إلى صور الطائرات بدون طيار، قادرة على استهداف دقيق لأهدافها في مواجهات على جبهة طويلة تمتد لأكثر من 500 كيلومتر بإقليم دونباس.

لماذا تضمنت حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الأخيرة مدافع هاوتزر؟

ركزت الشحنات الأولى من المساعدات الأميركية على آلاف المدافع الخفيفة والمؤثرة من طراز ستينغر وجافلين لمواجهة دبابات ومدرعات القوات الروسية الغازية. وشملت الحزمة الأولى من الأسلحة 18 من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم. وتتضمن الحزمة الجديدة 72 مدفعا آخر وصل أغلبها بالفعل لأوكرانيا. وطبقا لمسؤول عسكري أميركي "سيكون لمدافع هاوتزر في أوكرانيا تأثير كبير على قوة النيران الأوكرانية". وحيث أن إقليم دونباس يتكون من سهول مسطحة ومتدحرجة في أغلبه، ستكون هناك حاجة ماسة لقطع المدفعية بسبب الطريقة التي تقع بها التضاريس.

هل الجنود الأوكرانيون مدربون على استخدام هذه المدافع؟

طبقا لمسؤول عسكري أميركي، فقد تم الانتهاء من تدريب 50 عسكريا أوكرانيا على يد مدربين أميركيين في قواعد عسكرية بألمانيا. وسيقوم من تم تدريبهم بمهمة استخدام هذه المدافع، إضافة لقيامهم بتدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين على استخدام هاوتزر. يؤكد البنتاغون أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة "توفر ما يكفي من المدفعية الآن لتجهيز 5 كتائب أوكرانية لاستخدامها في القتال بإقليم دونباس.





ما أهم خصائص مدافع هاوتزر؟

هاوتزر مدفع قصير، يوضع في زاوية هبوط شديدة الانحدار، ويستخدم لإطلاق النار من خلال مسارات عالية نسبيا. ويمكن للمدفع إطلاق ما يصل إلى 4 دفعات في الدقيقة الواحدة.

وتتميز مدافع هاوتزر التي قدمتها واشنطن لكييف بأنها من النوع الأخف وزنا مع عدم التضحية بمداه أو دقته، وهو ما يُسهل من نشره ونقله في مواقع مختلفة ومتغيرة.

وقد جهزت واشنطن هذا المدفع كذلك بنظام تحديد المواقع العالمي GPS مما يسمح له بتحديد مواقع الأهداف بسهولة ودقة.

الوزن: 10.000 رطل

الطول: 35.75 قدما

فترة التجهيز لإعادة الاستخدام: أقل من 3 دقائق

احتياجات التشكيل: كل مدفع يتطلب طاقما من 9 جنود

أقصى مدى: 30 كلم

معدل إطلاق النار: 4 قذائف في الدقيقة

ما وزن القذيفة الواحدة: يبلغ ما بين 92 و97 رطلا.

التنقل الأرضي: يمكن نقله بأي من المركبات التكتيكية المتوسطة والشاحنات التي يبلغ وزنها 5 أطنان