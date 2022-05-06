اللبنانيون في الخارج يبدؤون الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

انطلقت، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمغتربين المسجلين بالبعثات الدبلوماسية في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وتجري عمليات الاقتراع اليوم بالبعثات اللبنانية في السعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت وعُمان والأردن وسوريا ومصر وإيران.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه الدول 31 ألفا من أصل 225 ألف ناخب مغترب مسجلين في أنحاء العالم.

وتعد هذه المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الخارج، حيث ستليها المرحلة الثانية بعد غد الأحد، في 48 دولة غربية، حسب الخارجية اللبنانية.





وقال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية محلية، إن عملية اقتراع اللبنانيين بالخارج "خطوة مهمة جدا".

وأعرب بو حبيب عن أمله أن تكون نسبة الاقتراع عالية، وأن تتخطى 70%.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في لبنان يوم 15 مايو/أيار الجاري.

قانون الانتخابات

ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي على "نظام الاقتراع النسبي". وقسم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (جغرافية) كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر (أقضية) صغرى.

وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان.

وتتمثل بالانتخابات الطوائف الإسلامية من سنة وشيعة وعلويين ودروز، والطوائف المسيحية من موارنة روم كاثوليك وروم أرثوذكس، وإنجيليين أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس.

ويحق لكل مواطن بلغ 21 عاما -وفق الدستور- أن يكون ناخبا، باستثناء شريحة من المواطنين يُمنع مشاركتهم لموجبات قانونية، كالعسكريين أو المحكومين ببعض الأحكام القضائية.

وتُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها "هيئة الإشراف على الانتخابات" وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات.

كما يحق لهيئات المجتمع المدني المختصة، تحت إشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، وفقا لشروط معينة.