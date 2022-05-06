كارين جان-بيير.. أول امرأة سوداء وشاذة جنسيا تشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن امرأة من أصول أفريقية وشاذة جنسيا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض.

وستحل كارين جان-بيير بدءا من 13 مايو/أيار الحالي محل جين ساكي، بعدما عملت كارين نائبة لها خلال الفترة الماضية، وأعرب بايدن عن افتخاره بهذا التعيين مشيدا "بخبرة وموهبة ونزاهة" المتحدثة الجديدة، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأميركية.

وكتبت جين ساكي في حسابها على تويتر أن جان-بيير "ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب وأول شاذة علنا"، وأضافت أن خليفتها "ستعطي صوتا لكثير من الأشخاص وستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة".

وبهذا التعيين ستكون كارين جان-بيير (44 عاما) أول امرأة سوداء وشاذة جنسيا تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض.

ولدت كارين في جزيرة مارتينيك الواقعة في البحر الكاريبي، من أبوين من هاييتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين عامي 2008 و2012، وكانت ضمن فريقه الرئاسي، كما عملت في حملة جو بايدن في 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.

وشغلت جان-بيير منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة "موف أون" اليسارية، وهاجمت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقطع مصور لهذه المنظمة عام 2018، قائلة "أمثل كل ما يكرهه دونالد ترامب".