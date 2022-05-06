قتلى وجرحى في انفجار قوي بفندق وسط هافانا

قالت الرئاسة الكوبية على تويتر إن الانفجار الذي وقع في أحد الفنادق المعروفة في وسط العاصمة هافانا، الجمعة، أدى إلى مقتل 18 حتى الآن، بينهم امرأة حامل وطفل.

وكان مكتب رئيس كوبا قد قال في وقت سابق إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسربٍ للغاز.

ووقع الانفجار في فندق ساراتوغا (وسط هافانا) الذي كان قيد الترميم، وقد ألحق الحادث أضرارا كبيرة بواجهة الفندق الذي يصنف ضمن فئة 5 نجوم، ويضم 96 غرفة، ومطعمين، وحوض سباحة أعلى سطحه.

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث يقع الفندق.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الطوابق الأربعة الأولى من الفندق دُمرت بالكامل، في حين تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

وتسبب الانفجار أيضا في تدمير عدة سيارات كانت متوقفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير، مثل مادونا وبيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض الفندق.

ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل إلى المكان يرافقه كل من رئيس الوزراء مانويل ماريرو ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.