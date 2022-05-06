الإمارات تدين بشدة عملية إلعاد وتهنئ إسرائيل بالذكرى الـ74 لقيامها

نقلت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد وهنأه بما يسمى مرور 74 عاما على "قيام إسرائيل".

وقالت الوكالة إن بن زايد "أدان بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

يذكر أن إسرائيل تحتفل هذه الأيام بمرور 74 عاما على قيامها فوق أرض فلسطين المغتصبة.

وفي سياق متصل، بحث وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدما نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات.

وأشار إلى وجود إرادة مشتركة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.